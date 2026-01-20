【受験生注目！】合格のゲン担ぎにぴったりな「牛カツ恵方巻」予約受付スタート！

株式会社京都勝牛

株式会社京都勝牛（本社：京都府京都市）が展開する「牛カツ京都勝牛」は、2月3日(火)の節分に向けて、受験や仕事のゲン担ぎにぴったりな牛カツ恵方巻「勝巻」を今年も発売いたします。

受験に、仕事に、己に勝つ！

“勝”だらけの縁起メシ「牛カツ恵方巻」が今年も登場！

ネット予約はこちらから :https://form.run/@sestubun2026

2026年の「節分」は2月3日(火)！恵方は「南南東」

この時期定番の京都勝牛の牛カツ恵方巻「勝巻」。

節分シーズンは毎年様々な恵方巻が販売されますが、牛カツ京都勝牛の恵方巻は「ゲン担ぎにぴったり」と毎年大好評！

受験の他にも部活や仕事、恋愛もプライベートも、「#勝つなら勝牛」を合言葉に牛カツ京都勝牛は今年勝負をかけるあなたの「勝つ！」チャレンジを応援します。

商品の特徴

京都勝牛の定番人気部位「牛サーロイン」を約150gも使用したボリューミーな牛カツを極厚切りでご提供！牛サーロインは予め低温調理を施すことで、牛肉ならではの鮮やかな赤みを残しつつしっとりジューシーに仕上げました。

京壬生菜や甘酢生姜などで彩りよく巻き上げた京都勝牛の恵方巻。

醤油ベースの特製甘辛ダレに効かせた柚子胡椒の爽やかな風味とキレのある辛味が牛カツの美味しさを引き立てます。

お渡し時には「必勝祈願」の絵馬が書かれた特製の熨斗（のし）を巻いてご提供いたします。熨斗はメッセージが書ける仕様になっていため、大切なご家族やご友人に、応援の言葉を添えて贈るのもおススメです。

商品概要

【商品名】

京都勝牛の極厚牛カツ恵方巻「勝巻」

【価格】

税込1,790円

⇒LINE友だちは10%オフの税込1,600円!!

【ご注文方法】

対象店舗の店頭・お電話・ネット予約にて承ります。

※完全予約制（お渡し日当日の販売はございません）

【お渡し日】

2026年2月1日（日）～2月3日（火）

【ご予約締切】

2026年1月28日（水）

【お渡し方法】

・ご注文後に届く控えメールをスタッフへ提示してください。

・LINE友だちの方は、お支払い時にLINE公式アカウントのトーク画面を提示してください。

・お支払いはお受取時に店頭にてお願い致します。

【★LINE公式アカウント友だち限定で10%OFF★】

・お渡し店舗のLINE公式アカウントの友だち限定

・お会計時にLINE公式アカウントのトーク画面を提示してください。



※注意点※

LINE公式アカウントのお値引きについては、友だち登録された店舗でのみ適用されます。

（複数店舗で利用されたい方は、ご利用予定の店舗アカウントごとに友だち登録をお願いします）

対象店舗

-京都-

先斗町本店/京都駅前店/嵐山店/祇園八坂店/清水五条坂店/河原町蛸薬師店/三条河原町店/四条河原町店/寺町京極店/伏見稲荷店

-石川-

クロスゲート金沢店

-東京-

渋谷道玄坂店/原宿明治通り店/新宿小滝橋通店/浅草オレンジ通り店/武蔵小山店/吉祥寺北口店/晴海トリトン店/町田店/四谷三丁目店/ヨドバシAkiba店/池袋東武店/ミッテン府中店/セレオ八王子店

-神奈川-

コレットマーレみなとみらい店/キュービックプラザ新横浜ぐるめストリート店/ヨドバシ横浜店/川崎アゼリア店/鎌倉駅西口店

-千葉-

市川ニッケコルトンプラザ店/イオンモール幕張新都心/ペリエ千葉店

-愛知-

名古屋伏見店/イオンモール岡崎店

-大阪-

アルデ新大阪店/ヨドバシLINKS梅田店/あべの新宿ごちそうビル店/なんばウォーク1番街店/道頓堀中座くいだおれビル店

-兵庫-

神戸三宮センタープラザ店/ミント神戸店

-岡山-

さんすて岡山店

-広島-

広島駅前店

-福岡-

小倉駅前店/天神西通り店

※対象外店舗（ダイバーシティ東京プラザ店/東京ドーム店/成田国際空港JAPAN FOOD HALL店/メイカーズピア店/ららぽーと安城店/ららぽーと名古屋みなとアクルス店/プライムツリー赤池店/ユニバーサル・シティウォーク大阪店/イオンモール大阪ドームシティ店/なんば千日前店/奈良柏木店/奈良公園店/近鉄奈良駅前店/福岡PayPayドーム店）

※京都ヨドバシ店は改装のため一時休業中（2026年春頃再開予定）

