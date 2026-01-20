Music & Sweets、ニューシングル「愛す遠く」を2026年1月20日に配信開始　MVも同日公開

株式会社ミリミリ

Music & Sweets「愛す遠く」Music Video より

音楽プロジェクト Music & Sweets は、ニューシングル 「愛す遠く」 を 2026年1月20日 に配信リリースいたします。

「愛す遠く」は、「遠くから愛する」という控えめな自認と、衝動的な感情を客観視しようとする視点のあいだに生まれる感情の揺らぎをテーマにした楽曲です。

疾走感のあるビートと抑制された言葉選びによって、感情の輪郭が徐々に浮かび上がっていく構成となっています。



歌詞の中で繰り返される「嘘をついた」というフレーズは、相手に向けた言葉であると同時に、自分自身への言葉でもあります。

同日公開されるミュージックビデオは、親密さと違和感が少しずつ積み重なっていく構成が特徴です。

明確な説明や結論を提示せず、ラストシーンでは受け取り方によって意味が反転する余白を残しています。

Music & Sweets は、感情の揺らぎや言葉にならない違和感をポップミュージックの形式に落とし込む音楽プロジェクトです。

本作「愛す遠く」もまた、聴き手それぞれが自身の経験や記憶と重ね合わせながら向き合うことのできる作品となっています。

■ リリース情報

- アーティスト：Music & Sweets（milimili music entertainment所属）- タイトル：愛す遠く- 配信日：2026年1月20日- 形態：デジタル配信／YouTube Music Video 公開- BPM：約160

■ Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=KvOlmIkTd6k

■ Press Kit（メディア関係者向け）

メディア関係者向けの画像素材・資料は、下記Press Kitページよりご確認いただけます。

https://milimili.co.jp/music/music_x_sweets/presskit/aisutoku/