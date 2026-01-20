【1月29日(木)開催】Microsoft 365 上で動く学習管理システムで実現する教育とは？

株式会社ソフィア■背景と目的

多くの企業で人材育成は課題となっています。

新人やキャリア採用人材の育成だけでなく、いまや社員がリスキリングを自発的にしていくことが求められる社会となりつつあります。

本セミナーでは、基礎研修のみではカバーできない内発的動機づけによって生じる学習格差の問題を整理し、改めて企業がLMSを導入しどのように活用していくべきかをディスカッションします。

あわせて、学習を日常業務の中で無理なく継続し、教育を仕組みとして運用するための考え方を、Microsoft 365上で稼働するLMSを例にご紹介します。

■こんな方におすすめ

・社内教育の管理が属人的になっており、受講状況や進捗の把握を仕組化したい

・LMSの新規導入、または既存LMSからの切り替えを検討している

・Microsoft 365を導入しているが研修の受講管理や履歴の可視化に課題を感じている

・人材育成の状況を整理・可視化し、経営や人事施策に活用したいと考えている

