【関西エリア】「藁焼きと鯛めし 四国の酒場」1月21日（水）より、鰤のしゃぶしゃぶが新登場

株式会社Brand Bank Company（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：根本 寿一）が運営する大衆酒場「藁焼きと鯛めし 四国の酒場」は、2026年1月21日（水）より季節の鍋メニューを提供いたします。

生産者の想いや食材の個性を大切にし、3種の鍋をラインナップ。

『荒木さん家のぶりしゃぶ』は、身質の良さと脂のりのバランスが魅力のぶりを、高知特産の柑橘「直七（なおしち）」を使った爽やかなポン酢で楽しむ一品。

『真鯛未来のしゃぶしゃぶ』は、環境にも人にもやさしい養殖鯛「真鯛未来」を使用。上品な旨みとほどよい弾力を持つ真鯛を、直七ポン酢でさっぱりと味わっていただけます。

そして『旨出汁！ニラたっぷり生姜鍋』は、出汁の旨みをベースに生姜とニラをたっぷり使用した、寒い季節に嬉しい一杯。体の芯からポカポカに。

四国の海と大地の恵みを鍋で楽しむ、この季節ならではの味わいを、ぜひ「四国の酒場」でご堪能ください。

メニュー概要

■荒木さん家のぶりしゃぶ ～直七ポン酢で～

・荒木さん家のぶりしゃぶ ～直七ポン酢で～ 3人前 1,390円（税込1,529円）

荒木さんが手塩にかけて育てたブランドブリ「荒木さん家のぶり(https://arakisanchino-buri.jp/)」を、しゃぶしゃぶでさっぱりと味わう冬の定番鍋。身質の良さと脂のりのバランスが魅力のぶりは、さっと湯にくぐらせることで旨みが引き立ち、口当たりは驚くほど軽やか。

仕上げは、高知特産の柑橘「直七（なおしち）」を使った爽やかなポン酢で。ぶりの甘みと直七のキレのある酸味が重なり、最後まで食べ飽きない一杯です。

■真鯛未来のしゃぶしゃぶ ～直七ポン酢で～

株式会社勇進 代表取締役 荒木俊慶さん高知県の西端にある宿毛湾

・真鯛未来のしゃぶしゃぶ ～直七ポン酢で～ 3人前 1,290円（税込1,419円）

環境にも人にもやさしい養殖鯛「真鯛未来」を使用した、素材の良さをストレートに味わえるしゃぶしゃぶ。ほどよい弾力と上品な旨みを持つ真鯛は、さっと火を通すことで甘みが際立ち、後味はすっきり。高知特産の柑橘「直七（なおしち）」を使ったポン酢が、真鯛本来の繊細な味わいを引き立てます。

■旨出汁！ニラたっぷり生姜鍋

宿毛が育む、地球と人にやさしい真鯛年間100万尾以上の出荷実績を誇る

・旨出汁！ニラたっぷり生姜鍋 3人前 890円（税込979円）

出汁の旨みをしっかりと効かせ、生姜とたっぷりのニラを合わせた寒い季節に嬉しい鍋。香り高い生姜の風味が出汁に溶け込み、ひと口ごとに身体の芯から温まる味わいに仕上げました。ニラの甘みとコクが加わり、食べ進めるほどに深みを感じる一杯です。

※写真は全て3人前です。

店舗概要

藁焼きと鯛めし 四国の酒場 本町店

店 名 ：藁焼きと鯛めし 四国の酒場 本町店

住 所 ：大阪府大阪市中央区備後町3-1-15

営業時間：〈月～金〉11:30～14:30／17:00～23:00

店休日 ：土・日・祝日

席 数 ：100席

アクセス：地下鉄御堂筋線 本町駅 徒歩2分／堺筋本町駅から500m

ご予約 ：https://shop.gyro.holdings/detail/pd604/

藁焼きと鯛めし 四国の酒場 肥後橋店

店 名 ：藁焼きと鯛めし 四国の酒場 肥後橋店

住 所 ：大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9-1

肥後橋センタービル B1

営業時間：〈月～金〉11:30～14:30／17:00～23:00

店休日 ：土・日・祝日

席 数 ：112席

アクセス：地下鉄四つ橋線 肥後橋駅7番出口より徒歩1分／地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅12番出口より徒歩5分／肥後橋駅から232m

ご予約 ：https://shop.gyro.holdings/detail/pd602/

「藁焼きと鯛めし 四国の酒場」について

高知・愛媛を中心とした四国の郷土料理と地酒を楽しめる大衆酒場「藁焼きと鯛めし 四国の酒場」。

名物は鯛めしをはじめとした郷土料理と、藁焼きで仕上げる香ばしいカツオやブリ。

愛媛・愛南町深浦港から届く鮮度抜群の「日帰りカツオ」（季節限定）、高知・宿毛湾で育てられた「荒木さん家のブリ」、自然にも人にも優しい「真鯛未来」、そして爽やかな香りが特徴の幻の柑橘「直七（なおしち）」など、生産者の想いが詰まった食材を厳選して使用しています。

本町店の店内には藁焼き場を設け、目の前で立ち上がる炎と香りを楽しめる臨場感ある空間も魅力のひとつ。四国の自然、文化、人の想いを一皿一杯に込め、日常使いから特別なひとときまで、気軽に四国の味わいを楽しめる酒場です。

四国の海が、今日の"食"をつくる

～旨さは、潮とともに届く～

海と人が近いまち・高知宿毛、愛媛愛南の海から届く旬の魚介。 生産者の顔が見える"ご馳走"を、大阪で気軽に味わえる大衆酒場。

一本釣りの衝撃、漁港直送のご馳走

一本ずつ丁寧に釣り上げられたカツオが、海を出てその日のうちに店に届く。"獲れたてを、その日のうちに"という港の常識を、都市の酒場で再現。 生産者の情熱と技術を、料理を通じてお客様へ届けることを目指しています。

「ただいま」と言いたくなる、四国の酒場

藁の香りが漂う店内は、まるで港町の家に帰ってきたような安心感。 店内にある藁焼き場では、豪快に立ち上がる炎と香ばしい音が食欲を誘います。 また、掘りごたつ個室は宴会にも最適。 昔ながらの温もりと四国の活気が共存する、どこか懐かしい空間です。

会社概要

Brand Bank Company

お客様に、笑顔とワクワクと美味しさを。

商 号 ： 株式会社Brand Bank Company

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設 立 ： 2010年7月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 飲食店の経営

公式サイト : https://www.brandbankcompany.co.jp/

Youtube ：https://www.youtube.com/@BrandBankCultue

Instagram：https://www.instagram.com/brand_bank_company

Facebook ：https://www.facebook.com/BrandBankCompanyLtd

X（旧Twitter）：https://x.com/brand_bank_com

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、コダルマ商店株式会社、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/