eカタログギフトOEM『eMEMBERSHIP』サンプルカタログ無料作成キャンペーンを開始！

株式会社yui（所在地：東京都新宿区、代表取締役：南達也）は、eカタログギフトOEMサービス「eMEMBERSHIP（イーメンバーシップ）」において、eギフト事業への参入や導入を検討している事業者を対象に、「サンプルカタログ無料作成キャンペーン」を開始いたしました。

本キャンペーンでは、事業者ごとの商品・ブランド・利用シーンに合わせたeカタログギフトのサンプルを、初期費用不要で作成します。

導入前に完成形を確認できることで、eギフト展開後の販売・運用イメージを具体化し、スムーズな意思決定を支援します。

■ リリースの背景

「導入後のイメージが湧かない」という声に応えて

近年、デジタルギフトの需要は急速に高まり、多くの事業者がeギフト市場への参入を検討しています。一方で、

- システム構築費用や手数料が高額- 売上の見通しが立たない段階での初期投資リスク- 実際の画面や導線が分からず、導入判断が難しい

といった理由から、導入検討が進まないケースも少なくありません。

特にeカタログギフトは、「仕組み」だけでは価値が伝わりにくく、実際の画面や商品構成を見て初めて導入後のイメージが掴めるサービスです。

そこで株式会社yuiは、「まずは自社仕様のeカタログを見てから判断してほしい」という考えのもと、本キャンペーンを企画しました。

■ サンプルカタログ作成 無料キャンペーン概要

内容：eMEMBERSHIP サンプルカタログ作成（1事業者1点）

費用：無料

対象：

- eギフト事業への参入を検討している事業者- 既存商品をeギフト化したい事業者- 他社eギフトサービスからの切り替えを検討している事業者

想定用途例：

- 自社EC・D2Cでのeギフト販売- イベント／展示会での販売・配布- キャンペーン施策- 法人向け手土産・ノベルティ- 福利厚生・インセンティブ など

ヒアリング内容をもとに、商品構成・デザイン・導線まで含めた実運用を想定したeカタログギフトを作成します。

■ eカタログギフトOEM「eMEMBERSHIP」の特徴

株式会社yuiは、eカタログギフト事業運営で培った知見を活かし、eギフト事業参入時の課題を包括的に解決する「eMEMBERSHIP」を提供しています。

１. eギフト業界初、販売手数料0円（※1）- eギフト販売金額に対する手数料が一切不要- 高単価商品ほどコストメリットが大きい料金体系- 初期費用を抑え、事業参入リスクを軽減２. 多様な贈り方に対応したeカタログギフト- ブランドやギフトシーンに合わせたデザインカスタマイズが可能- 複数商品を1つのカタログにまとめ、写真・説明文・リンクを充実掲載- URL／QRコード／オリジナルギフトカードなど、多彩な配布形式に対応３. 運用負荷を軽減するサポート体制- リアルタイムでの注文状況管理- 年間数万件規模のギフトカード運用実績を活かした受注管理システム- ギフトカードの保管・キッティング作業（※2）の受託にも対応

※1 自社調べ。2024年12月時点、日本国内でeギフトサービスを提供する各社の公開資料を基に調査。※2 「キッティング作業」とは、QRコード出力、ギフトカード在庫管理、仕分け、梱包、発送準備など一連の業務を指します。

■ 導入事例

Giverichホールディングス株式会社（和牛セレブ）様

販売手数料0円の料金体系とオリジナルギフトカードの品質を評価していただき、他社eギフトサービスからeMEMBERSHIPへ移行。

お客様の声：https://note.com/yuigift/n/n48a2ca4752bd

ギフトカードイメージ（縦型）立飛麦酒醸造所様

重量のあるビールセットをギフトカード化し、イベント会場での新たな販売チャネルを創出。

お客様の声：https://note.com/yuigift/n/n678810cdadef

ギフトカードイメージ（横型）株式会社ANAケータリングサービス様

冷凍商品をeギフト化し、全国の取引先・グループ各社への手土産展開を実現。

お客様の声：https://note.com/yuigift/n/n26defdd65aa8

商品掲載画面イメージ

株式会社yuiは、eMEMBERSHIPを通じて、

「eギフトを始めたいが、一歩踏み出せない」事業者の参入障壁を下げ、

eギフト市場の裾野拡大に貢献してまいります。

お問い合わせ先

株式会社yui

担当：齊藤 雄太

所在地：東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン601

創業：2017年9月

事業内容：eカタログギフト関連事業

Email：info@yui.gift

Tel：03-6441-0931

