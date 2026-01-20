【2/4（水）11:00‐】設備保全DXアプリ「M2X」で何ができる？無料オンラインデモセミナー開催

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、「設備保全DXアプリ『M2X』で何ができる？オンラインデモセミナー」と題した無料オンラインセミナーを開催致します。

テーマ：

設備保全DXアプリ「M2X」で何ができる？オンラインデモセミナー

概要：

設備保全DXアプリ「M2X」のオンラインデモセミナーを開催します。実際にご利用いただいている企業様の導入事例や、便利な機能や実際の画面、導入効果など、「M2X」について徹底解説します。

開催日時：

2026年2月4日（水）11:00～11:45

登壇者：

株式会社M2X

徳本 陵太

新卒で富士通株式会社に入社し、大手製造業向けの営業を担当。その後、Sansan株式会社でカスタマーサクセスとして導入・運用の定着を推進。メンテナンス分野の奥深さと重要性に魅了され、株式会社M2Xにて営業を担当。

セミナーのお申込みはコチラ：

https://m2xsoftware.com/seminar/オンラインデモセミナー_260204/(https://m2xsoftware.com/seminar/20260204seminar/?utm_source=webinar&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar_demo&utm_content=20260204)

【設備保全アプリ「M2X」】

現場にとけ込む設備保全DXアプリ「M2X」は、設備保全業務を一気通貫で効率化するアプリケーションです。日々の点検活動やトラブル時の対応、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼動率の向上を実現します。

【主な導入企業（一部）】

レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、株式会社トンボ鉛筆、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社、株式会社MAEなど多数

【株式会社M2X会社概要】

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備メンテナンスDXアプリケーションの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

https://m2xsoftware.com