84.5％が「コミュニティ参加で、参加企業・ブランドをより好きになった」と回答 | ファンマーケティングに関する調査

株式会社kazeniwa

株式会社kazeniwa（東京都港区）は、2025年11月にファンが企業に求めるコミュニケーションと関係性に関する実態調査を実施しました。



調査の結果、企業やブランドのコミュニティに参加することによって、その企業やブランドがより好きになったと回答した人は84.5%もいました。このことから、コミュニティ運営はファン化施策に有効であると分かります。



本調査では、ファンコミュニティ（*1）に3か月以上参加し、年に数回以上コメントしていたと回答した129名を対象に調査しています。

*１：ファン会員サイト・LINEグループ・DiscordやFacebookのコミュニティを含むコミュニティ

今回の調査対象

今回の調査では、以下の条件に該当する人に対して、スクリーニング調査と本調査を行っています。

調査内容と結果

- スクリーニング調査- - 25～65歳の人に対し、ファンコミュニティの参加有無を確認。- 本調査- - 過去1年以内に3か月以上ファンコミュニティ（ファン会員サイト・LINEグループ・DiscordやFacebookのコミュニティを含む）に参加し、年に数回以上コメントをしていたと回答した人に対して本調査を行っています。

今回の調査結果を以下の通りまとめます。



コミュニティに参加することによって、その企業やブランドがより好きになった人は84.5%

- コミュニティに参加することによって、その企業やブランドがより好きになった人は84.5%- コミュニティに参加する主な目的は「イベントやキャンペーンへの参加」- コミュニティの満足度を向上させるためにも「イベント開催」や「特典の配布」を行う- ファンを増やすためにSNS運用を行っている企業が最も多い- コミュニティ運営のコツは「距離感を適度に保ち、運営の回答や反応を早くすること」- コミュニティ参加者は「適度な関わり」を希望している人が最も多い- コミュニティは“特別な体験”と“適度な距離感”でファンを育てる存在へこれまで経験した中で、最も良かったコミュニティについてお伺いします。企業やブランドのコミュニティに参加することで、以前よりもその企業やブランドのことが好きになりましたか？5段階評価で回答してください。（単数回答、n = 129）

企業やブランドのコミュニティに参加したことがあると回答した129人に対して「コミュニティに参加することで、以前よりもその企業やブランドのことが好きになったか」と確認したところ、下記で回答した人の割合は84.5%でした。

- 5点（大幅に好きになった）- 4点（どちらかというと好きになった）

もともとファンコミュニティには、その企業やブランドを好むユーザーが集まりますが、コミュニティ運営によってその好意がさらに強まります。

コミュニティに参加する主な目的は「イベントやキャンペーンへの参加」

これまで経験した中で、最も良かったコミュニティについてお伺いします。そのコミュニティに参加した目的はなんですか？（複数回答、n=129）

コミュニティに参加する目的として「イベントやキャンペーンに参加するため」が52.7％で最も多い結果となりました。

次いで「限定コンテンツや特典を受け取りたかった」（50.4％）、「信頼できる情報を受け取りたかった」（47.3％）が続き、参加者の多くが “特別な体験” や “確かな情報” を求めてコミュニティに参加していることが分かります。

こうした結果から、コミュニティは単なる情報発信の場ではなく、限定イベントへの参加や特別コンテンツを得られる場としての価値が求められていることが明らかになりました。

コミュニティの満足度を向上させるためにも「イベント開催」や「コミュニティ限定特典」が効果的

これまで経験した中で、最も良かったコミュニティについてお伺いします。そのコミュニティで良かった点はなんですか？ランキング形式で3つまでご回答ください。（複数回答（ランキング形式で3つまで回答）、n=129）

コミュニティ運営において、満足度の高さに寄与する点をランキング形式で調査したところ、最もスコア(*1)の高かった項目は下記でした。

- 限定イベント・ライブ配信の開催：29ポイント- 特典（抽選・先行販売・ポイントなど）の配布：29ポイント

いずれもコミュニティでしか得られない特別な体験に関するものでした。

こうした結果から、参加者にとって価値が高いのは、コミュニティ参加者だからこそ得られる価値であると分かります。

*1：スコアの集計は下記の式で行っています。

1位の数=n1 、2位の数=n2、3位の数=n3、サンプル数=n

スコア = ((n1 x 3 + n2 x 2 + n3 x 1) / (n x 3)) x 100

コミュニティの満足度を下げる主な要因は「他の参加者のマナー」

これまで経験した中で、最も満足度の「低かった」コミュニティについてお伺いします。改善してほしいと感じた点があれば、全て選択してください。（複数回答、n=129）

これまで参加した中で「最も満足度が低かったコミュニティ」において、改善してほしい点を複数回答で調査したところ、最も多かった回答は36.4％の人が回答した「他の参加者のマナーが気になった」でした。

価値あるイベントや特典が提供されていても、コミュニティ内の環境が荒れていると、参加者の満足度は大きく低下します。

これらの結果から、企業がコミュニティの満足度を高めるためには、下記のような運営設計を行う必要があると分かります。

コミュニティ運営のコツは「距離感を適度に保ち、運営の回答や反応を早くすること」

- 参加者同士の交流が適切に保たれるような「ルール整備」- マナー違反に対する「運営側の迅速な対応」実際に参加し、最も満足度の高かったコミュニティについてお伺いします。そのコミュニティにおける企業との距離感は、あなたにとってどのように感じましたか？（複数回答、n=129）

「最も満足度の高かったコミュニティ」の距離感について調査したところ、49.6%の人が「ちょうどよく感じた」と回答しており、多くの参加者が 近すぎず遠すぎない“ちょうどよい距離感” を求めていることが分かりました。

この要因を自由回答で調べたところ、「特に距離感を求めてはいなかったが、参加者からの意見や改善点は比較的速やかに対応してもらえていたなと感じたため」という意見がありました。

「意見に対して反応があること」、そして 「その対応が速いこと」 が、コミュニティ内でのコメントやアクションを行った後の安心材料となります。

コミュニティ参加者は「適度な関わり」を希望している人が最も多い

コミュニティ参加時の、他者との関わり方についてお伺いします。あなたは、他の参加者とどの程度関わりたいと感じますか？最も当てはまるものを回答してください。（複数回答、n=129）

コミュニティ参加時に他者とどの程度関わりたいと感じているかを調査したところ、最も多かったのは、31.4％の人が回答した「投稿・情報にリアクションしながら適度に関わりたい」でした。

次いで、23.1％の人が回答した「意見交換や共創に積極的に参加したい」が多い結果となりました。

特に注目すべきは、「積極的な交流を望んでいる人」よりも、「適度な関わりを望む人」が多数派であることです。

31.4％がリアクション中心、17.4％が情報取得のみ、16.5％が距離を置く層で、これらを合計すると6割以上が「自分のペースで関わりたい」層 となります。

コミュニティは“特別な体験”と“適度な距離感”でファンを育てる存在へ

本調査の結果から、ファンコミュニティは「ブランドへの好意度を高める場」として大きな役割を果たしていることが明らかになりました。

実際に、84.5％の参加者がコミュニティを通じて企業やブランドをより好きになったと回答しており、ファン化施策としての有効性が定量的に示されています。

その背景には、コミュニティならではの特別な体験価値があります。参加者が求めていた主な参加目的は「イベントやキャンペーンへの参加」「限定コンテンツ・特典の受け取り」であり、満足度が高かったポイントも「限定イベントの開催」「コミュニティ限定特典の配布」が最上位となりました。

こうした、コミュニティに参加しなければ得られない独自価値が、ファン化の核となっていることが分かります。

さらに、最も満足度の高かったコミュニティにおける距離感については、多くの参加者が「ちょうどよい距離感」と回答しており、自由回答からも「意見に対して速やかに反応してくれた」という声が寄せられています。

これは、企業が過度に踏み込みすぎず、しかしユーザーの声には素早く応えることが安心感を生み、ファンとの関係性を育てていることを示す特徴的な結果といえます。

総じて、コミュニティは単なる情報発信の場ではなく、下記のコツをおさえることで、ファン育成を促進することができます。

アンケート調査をまとめた資料のご紹介

- 特別な体験を提供する場- ユーザーにとって心地よい距離感を保つ場- 安心して参加できる運営体制を整えた場ファン育成施策のデータから見る「好意度醸成」と「離脱」の分岐点をまとめた資料です

https://kazeniwa.co.jp/penguin/fc

▼ファンを熱量をビジネスの成長エンジンに変える「DISCO」の詳細は下記よりご参照ください。

https://kazeniwa.co.jp/disco/

■調査概要

- 調査機関：株式会社kazeniwa- 調査対象：25～65歳の過去ファンコミュニティに参加したことのある方- 有効回答数：スクリーニング調査：3,735人 / 本調査：129人- スクリーニング調査期間：2025年11月18日～11月25日- 本調査期間：2025年11月21日～2025年11月25日- 調査方法：インターネット調査

※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。

■引用・転載時のクレジット表記について

本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

記載例：「株式会社kazeniwa（https://kazeniwa.co.jp/）が実施した調査結果によると……」

■株式会社kazeniwaについて

株式会社kazeniwaは、2009年2月に創業し、「コミュニケーションデザインで創造する新たな価値」 を掲げて活動しています。

ソーシャルメディアマーケティングやファンマーケティングをはじめ、WEBデザイン制作やシステム開発など、幅広い領域でサービスを提供しています。

当社は、企業と顧客のつながりをデザインし、ビジネスにおける新たな価値創造を目指しています。

会社名：株式会社kazeniwa

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3-24-5 御成門ビル6F

- Webサイト https://kazeniwa.co.jp/- 「DISCO」サービスサイト https://kazeniwa.co.jp/disco/- 「SUP」サービスサイト https://kazeniwa.co.jp/sup/- 「kazeniwa Creative Team」https://kazeniwa.co.jp/creative_team/- マーケティングオウンドメディア「ペンギン」https://kazeniwa.co.jp/penguin/

設立：2009年2月

代表者： 代表取締役 福永充利

■このプレスリリースのお問い合わせ先

- 会社名：株式会社kazeniwa 広報担当：門馬- 電話番号：03 6459 0300- メールアドレス：pr@kazeniwa.net