[雪のように澄み、肌は内側から満ちていく。新スキンケアブランド「Snoa（スノア）」誕生]

写真拡大 (全16枚)

アジアンブリッジ株式会社

※写真はイメージです

企業の国境を越えた流通の最大化を支援する、


アジアンブリッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：阪根嘉苗）は、


透明な雪のように肌本来の輝きを引き出す新スキンケアブランド「Snoa（スノア）」をローンチいたします。


2026年1月20日より、自社ECサイトにて販売を開始いたします。


■公式LPサイトURL ：https://snoa.jp/lp?u=snoalp_001


■公式ECサイトURL　：https://snoa.jp/



*1 加水分解コラーゲン（保湿成分）


*2 カプリロイルサリチル酸（整肌成分）


＜開発背景＞


ブランド名「Snoa（スノア）」は、透明な雪（Snow）のように澄みわたり、


内側から静かににじみ出るオーラ（Aura）のような輝きを、素肌そのものに宿すことを目指して生まれたスキンケアブランドです。



スキンケアにおいて「何を与えるか」だけが重視されがちな今、


Snoaが向き合ったのは、肌が心地よく整っている状態そのものをつくること。


過剰なケアではなく、必要なうるおいと成分がやさしく満ち、


肌が本来持つ透明感*3が自然と引き出されていく--そんな“満たすケア”という考え方を軸に、処方設計を行いました。



左：GLOWジェルミスト/ 右： CLメルトフィルムMSK


その着想源となったのが、韓国の美容皮膚科領域で注目されている


LHA*2（カプリロイルサリチル酸）による穏やかな角質ケア発想。


角質を無理に取り除くのではなく、うるおいを守りながら肌をなめらかに整え、


透明感*3が戻ってくる”ような感覚を目指しています。


Snoaは、肌と静かに向き合いながら、


自信の持てる素肌へ導く新しいスキンケアのかたちを提案します。




内側から輝くような肌の様子

ジェルミストを塗布して、100％コラーゲンフィルムが溶ける様子

*2 カプリロイルサリチル酸（整肌成分）


*3 キメの整った状態のこと



商品詳細＜商品特徴＞


■ 触れた瞬間、雪のように溶け込む
韓国特許技術によるコラーゲン100％*1 多層フィルム


世界初の多層シート設計を採用した「CLメルトフィルムMSK」は、
超低分子コラーゲン*1が肌に触れた瞬間、まるで雪のようにスッと溶けてなじむ新感覚のフィルムです。


成分の蒸発やロスを抑えながら、角質層までうるおいを届け、内側から押し返すようなハリ感をもたらします。



乾いた手でフィルムを貼り、上の保護シート（不織布）を取ります。

上からGLOWミストを塗布します。（お手持ちの化粧水でも可）

瞬時にフィルムが液状に変化し、お肌になじんでいきます。


■ 毎日使える、やさしい角質ケア発想
低刺激LHA*2配合 GLOWジェルミスト


「GLOWジェルミスト」には、刺激が少ないとされるLHA*2を配合。


肌をなめらかに整えながら、トリプルペプチド*4、アミノ酸8種*5、
α-アルブチン*6を組み合わせ、ハリ感とうるおいを多角的にサポートします。


乾燥肌や敏感肌の方にも配慮した、毎日のケアに取り入れやすい処方設計です。



■ 自宅で続ける「肌を育てるケア習慣」



LHA*2による穏やかな角質ケアと、コラーゲン*1を中心とした保湿設計を組み合わせることで、
肌コンディションを日常的に整えるアプローチを採用。


さらに、ツボクサ葉／茎エキス*7（CICA成分）を配合し、乾燥や外的刺激による肌のゆらぎにも配慮しました。


日々のケアの積み重ねで、クリニック帰りのようななめらかで澄んだ肌印象へ導きます。



穏やかな角質ケアで肌の土台を整えます。

ジェル状の為、軽く振って噴射します。

CL メルトマスクの併用で、揺らいだ肌を徹底的にサポートします。

*1 加水分解コラーゲン（保湿成分）,*2 カプリロイルサリチル酸（整肌成分）


*4 パルミトイルトリペプチド-5（保湿成分）


トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア（保湿成分）


パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキシトレオニン（保湿成分）


*5 セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンHCl、トレオニン、アルギニン、プロリン（全て保湿成分）
*6 a-アルブチン（整肌成分）,*7 ツボクサ葉／茎エキス（保湿成分）




＜商品概要＞


■ CLメルトフィルムMSK（シーエル メルトフィルム マスク）


肌に溶け込む新感覚のコラーゲン100%シート*1


*1 加水分解コラーゲン（保湿成分）



1パウチ（額1枚＋頬2枚）入り

価格： 1パウチ（額1枚＋頬2枚）入り


825円（税込）


特徴：ミストをかけるとフィルムが消えて肌に溶け込むようになじみます。
使用推奨頻度：
特にお肌の揺らぎを感じる日、特別な日の前などのご使用がおすすめです。






1パウチ（額1枚＋頬2枚）×４入り（箱）


価格：1パウチ（額1枚＋頬2枚）×4入り（箱）
2,750円（税込）


特徴：ミストをかけるとフィルムが消えて肌に溶け込むようになじみます。
使用推奨頻度：


週に一度のケアにご使用ください。もっちりとしたキメの整ったお肌へと導きます。





■ GLOWジェルミスト（グロウ ジェルミスト）


潤いを与えハリ肌を叶える高保湿ジェル状ミスト



ジェル状の為、軽く振ってご使用ください

価格： 100ml 　3,520円（税込）



特徴： LHA*2配合。乾燥肌や敏感肌の方にも配慮した、毎日のケアに取り入れやすい処方設計です。


*2 カプリロイルサリチル酸（整肌成分）






＜発売概要＞


【発売日】2026年1月20日（火） 自社ECサイト、各オンラインサイトにて販売開始

■公式LPサイトURL ：https://snoa.jp/lp?u=snoalp_001


■公式ECサイトURL　：https://snoa.jp/



■Amazon　


CLメルトフィルムMSK：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G43CPZWX


GLOWジェルミスト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G33B9HXX



■楽天市場　


CLメルトフィルムMSK：https://item.rakuten.co.jp/asianbridge-onlineshop/4595555129093/


GLOWジェルミスト：https://item.rakuten.co.jp/asianbridge-onlineshop/4595555129109/



■Qoo10


CLメルトフィルムMSK：https://www.qoo10.jp/g/1185470925


GLOWジェルミスト：https://www.qoo10.jp/g/1185470915


オフライン展開：順次展開予定



■ SNS OPEN ■


ブランドOPENと同時に
InstagramとXを開設いたします。


随時フォローキャンペーンを開催予定。


応募方法等は各SNSの投稿をご覧ください。



公式instagram：snoa_official


https://www.instagram.com/snoa_official/
公式X：Snoa(スノア)


https://x.com/Snoa2026








＜会社概要＞


会社名：アジアンブリッジ株式会社


所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F


代表者：阪根 嘉苗


設立：2010年4月


事業内容：海外マーケティング支援、海外オフライン販売支援、リブランディング事業、FDA申請、貿易、フルフィルメントなどを一貫して行う越境ECワンストップサービスを台湾・タイの現地法人と連携し、提供。


URL：https://www.asian-bridge.com/





略歴　


代表取締役社長　阪根嘉苗


2004 年 リクルートグループに入社。


営業部、人事部を経て2010 年にアジアンブリッジ株式会社を設立。


日本企業の台湾進出のコンサルティング事業をスタートさせ、


日本のベンチャーの4社の台湾ローンチを支援。


2016年より現在の一気通貫支援を開始し、のべ100億以上の海外流通を実現する。


早稲田大学大学院卒 アジア太平洋研究科卒





■本件に関する問い合わせ先


アジアンブリッジ株式会社Snoa担当宛


Email:press@snoa.jp


電話：03-5829-6958



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　