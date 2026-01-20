【阪神梅田本店】『1万円越え！食パン！衝撃のカラー！』約140種類2万本以上の多彩なバリエーションで、福を呼び込みます

株式会社阪急阪神百貨店

■「阪神の恵方巻2026」

■2月3日(火)のみ販売〈一部を除く〉

■https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12684015_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12684015_3429.html)

※事前取材をご希望の際は、ご相談ください

1年の無病息災と招福を願う“節分”は、今や様々なタイプの恵方巻を楽しむイベントとしても定着しています。阪神梅田本店では“海鮮”などの王道に加え、米の代わりに食パンを使った恵方巻や1本1万円超えのものなど、バリエーション豊かに展開します。

また、今回、『恵方巻みくじ』を初企画！恵方巻選びをより楽しんでもらおうと、オリジナルのおみくじを設置し、食べる瞬間だけではなく選ぶところから盛り上げます。

食の阪神ならではの取り組みを、ぜひご取材ください！

◎1万円越えも！ズワイガニやウニなど豪快に詰めた“夢の恵方巻”【地下1階 生鮮売場】

中から飛び出るほど贅沢に具材を詰め込んだ一品です。

「魚くみ」

一巻入魂！豪華絢爛海鮮巻

（直径6×長さ30cm）11,880円

〈販売予定数10〉【阪神梅田本店限定】

本マグロの大トロ、愛媛県産の戸島一番ブリに愛鯛、北海道産いくらに加え、本ズワイガニ、鰻、数の子、ボイルえびも入れて、8種の具材を豪快に詰めました。

「阪神髭定（さかな屋の寿司）」

大漁北海巻

（直径8×長さ18cm）3,501円

〈販売予定数200〉

ズワイガニ・ウニ・数の子・帆立・サーモン・筋子など豪華な北海ネタが盛りだくさん。

「魚くみ」

カニがたっぷり入った北海海鮮恵方巻

（直径6×長さ22cm）4,320円

〈販売予定数50〉

ズワイガニがふんだんに入ったボリュームのある1本。

「阪神髭定（さかな屋の寿司）」

海鮮恵方巻

（直径6×長さ18cm）1,498円

7種のネタを巻いた「阪神髭定」で長年愛される人気の恵方巻。

◎衝撃のカラー！お米の代わりに食パン！海苔で巻かない！など、変わり種も【地下1階 生鮮・惣菜売場】

パンやキャベツで巻いた恵方巻など、バリエーション豊富に展開します。

「チェディルアン」トムヤムシュリンプの恵方巻（直径5.5×長さ17cm）990円〈販売予定数30〉【阪神梅田本店限定】「ロートレシピ」野菜で巻いた色鮮やかな海鮮恵方巻（直径５×長さ18cm）1,404円〈販売予定数40〉【阪神梅田本店限定】「ダイヤ製パン」カツとローストビーフの恵方巻サンド（ハーフ）（直径5×長さ10cm）1,048円〈販売予定数30〉「豆狸」特選豆狸信田巻（ハーフ）（直径6×長さ9cm）918円〈販売予定数70〉「RF1」野菜と愉しむ 海老とアボカドの福恵方巻き（直径4×長さ19cm）1,670円〈販売予定数15〉「魚くみ」大トロたっぷり海鮮豪華巻（直径5×長さ5cm、3個入り）2,981円〈販売予定数50〉

◎みんなで一緒に丸かぶり！ハーフサイズも充実【地下1階 生鮮・惣菜売場】

お家ごはんを盛り上げること間違いなし！食べ比べや、お子さまも食べきれるようにハーフサイズや小ぶりな手巻寿司もご用意。

「魚くみ」左から）海鮮巻・恵方巻・海鮮サラダ巻ハーフ3本セット（直径5×長さ10cm、3本入り）2,481円〈販売予定数400〉、海鮮巻と恵方巻ハーフ＆ハーフ（直径5×長さ10cm、2本入り）1,698円〈販売予定数200〉「古市庵」節分手巻き5本セット布袋（直径3×長さ9cm）1,242円〈販売予定数200〉

◎今年の1本に迷ったら、『恵方巻みくじ』で福を呼び込め！【地下1階３.・４.番出入口】

「どの恵方巻にしよう…」と迷うのも節分の楽しみのひとつ。今年は、選ぶことをより楽しんでもらおうと、地下1階にオリジナルのおみくじ『恵方巻みくじ』を設置！思いがけない1本との出会いがあるかも。

※画像はイメージ※画像はイメージ