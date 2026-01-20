【小野建株式会社】協賛チーム「ライジングゼファーU15」が全国大会で第３位に輝く

京王 Jr.ウインターカップ概要

小野建株式会社

京王 Jr.ウインターカップは、全国から選ばれた52チームの精鋭が全国１位を目指してトーナメント戦にて戦います。

ライジングゼファーフクオカU15は、全国の強豪が集う「京王 Jr.ウインターカップ」に出場し、準決勝で惜しくも敗退しましたが、2026年1月8日に行われた三位決定戦において滋賀レイクスU15を68対46で勝利し見事3位を獲得しました。

選手たちは、日頃の練習の成果を存分に発揮し、試合ごとに成長を遂げる姿を見せてくれました。今回の結果を糧に、次なる大会に向けてさらに努力を重ねています。

【大会名称】

京王 Jr.ウインターカップ2025-26（大会呼称）

2025年度第6回全国U15バスケットボール選手権大会（正式名称）

【開催期間】

2026年1月4日（日）～1月8日（木）

【会場】

京王アリーナTOKYO ─ （施設名称：武蔵野の森総合スポーツプラザ）

【主催】

公益財団法人日本バスケットボール協会

当社代表取締役社長 小野剛コメント

「ユニフォームにONOKENを背負って全国で活躍してくれてとても嬉しい。これからも明るく、元気に、前向きにバスケットボールを楽しんでほしい」。

パートナーシップ契約概要

当社は「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」企業として、鉄鋼事業および建設事業を全国で展開し、地域に根差した事業を行っております。

当社福岡支店が拠点を置く福岡市の「マチづくり」に貢献し、青少年の支援を通して「クニづくり」に貢献するため、ライジングゼファーフクオカのユースチームとパートナーシップ契約を締結しました。ユースチームへのスポンサー契約を通し、未来を担う子どもたちの支援を行ってまいります。

本パートナーシップ契約において、U15・U18ユニフォーム（腰）とコートサイドパネルに当社のロゴが掲出されています。

ライジングゼファーフクオカ概要

当社代表取締役社長小野剛とユースチームの選手との交流の様子

【名称】

ライジングゼファーフクオカ

【アリーナ】

照葉積水ハウスアリーナ（福岡市総合体育館）

住所：福岡県福岡市東区香椎照葉6-1-1

【ユース活動理念】

1. 人材の育成 社会に貢献できる人材の育成

2. 地域への貢献 地域から応援される組織へ

3. 選手の育成 トップチームへのアスリートパスウェイ

【HP】

https://r-zephyr.com/academy/youth/

当社福岡支店概要

福岡支店外観

〒812-0051

福岡市東区箱崎ふ頭4-12-11

TEL：092-642-2022

FAX：092-631-0410

支店長：相良 謙太