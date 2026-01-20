京都「俵屋旅館」公式ホームページ開設のおしらせ

株式会社 俵屋旅館

俵屋旅館（所在：京都府京都市中京区 代表取締役社長：佐藤守弘）は、2026年1月20日ＡＭ9時より公式ホームページ及びホームページでのWeb予約を開始したことをお知らせします。

https://the-tawaraya.jp/

俵屋旅館について

■歴史

宝永年間（1704～11年）から320年余り続く、現存する京都最古の旅館。

俵屋の創業は元禄の後の宝永年間。石見国浜田（現・島根県浜田市）の太物問屋、俵屋和助が現在の地、麩屋町通姉小路上ルの土地を取得。元来の織物を扱う太物問屋の傍らで、故郷から京に上ってきた人々を泊めるようになり、次第に宿を本業とするようになったといわれています。

江戸時代には「寄宿」と呼ばれる藩士を泊める高級旅宿として一般の旅客が宿泊する「旅籠屋」とは区別され、明治時代以降はかつての公家や大名、あるいは明治政府の重鎮の諸家が名簿に名を連ね、現代も国内外の貴賓に多くお越しいただいています。

■客室

伝統的な数寄屋建築に現代の感覚が融けこんだ歴史的建造物の客室。

日本の古くからの数寄屋造を基本としながら、歴代の主人の趣味を反映した客室は、18室同じ意匠はなく、一室一室に特徴があります。庭との一体感を味わっていただける一階の各部屋、俯瞰する庭の眺めが贅沢な二階、三階のお部屋がございます。床の間や本間、次の間などのデザインも一部屋ずつ異なりますので、さまざまなお部屋を体験していただき、お好きな部屋をお探しになるのもご一興かと存じます。

■料理

俵屋の食事の根本は「医食同源」。

お客様の一日の健康をお預かりしていると考えています。

京都の深い文化や、それぞれの季節を感じる献立や器使いはもちろんのこと、豪華な食材、山海の珍味というよりも、お身体に良い新鮮な食材を吟味し、昔ながらの丁寧で細やかな仕事をした品を一品ずつ供することを心がけています。俵屋の夕食、朝食を召し上がっていただくことで、お客様がご宿泊を通して健やかになっていただくことを願って研鑽を重ねております。俵屋のしつらいや庭に囲まれて、黒川総料理長が矜持にかけて選び抜いた材料と、研ぎ澄まされた技を存分にご堪能くださいませ。

■アクセス

＜電車＞

・地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩10分

・地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分

・京阪本線 三条駅より徒歩15分

＜タクシー＞

・JR「京都駅」よりタクシーで15分

＜お車＞

・第二京阪道路「鴨川西IC」より20分

・名神高速道路「京都東IC」より30分

・名神高速道路「京都南IC」より25分

※駐車場無料