出雲大社埼玉分院ならではの豆まきを体験できる「節分詣」を、1月31日（土）より出雲大社埼玉分院にて開催いたします。

2026年1月31日（土）から2月7日（土）まで、出雲大社埼玉分院（埼玉県朝霞市）にて、島根県の出雲大社の節分文化にちなんだ「節分詣（せつぶんもうで） 」を開催いたします。

節分とは、文字通り季節の分かれ目のことで、立春（2月4日頃）の前日が節分とされています。季節の変わり目には邪気が入り込みやすく、節分に行う豆まきは病気や災害を鬼に見立て、それを追い払う儀式です。

期間中出雲大社埼玉分院では、邪気祓いや無病息災を願うために使われる縁起物の「福豆（ふくまめ）」の頒布や、罪や穢れを人形に移し祓い清める「節分厄祓い人形（せつぶんやくばらいひとがた）」による厄祓いを実施いたします。

また、島根県の出雲大社で行われている節分祭では、高さ6mの「銅の鳥居」を超えるように豆を投げる、 独自の豆まきが行われています。出雲大社埼玉分院はこの文化にならい、2月1日（日）から3日（火）の間、鳥居の上に高さ6mの目印となる風船を浮かべ、それを超えるように豆を投げることで、厄を払い福を招く豆まきを行っていただけます。

季節の節目に、出雲大社埼玉分院ならではの節分行事を通して、無病息災をお祈りください。

・出雲大社埼玉分院の豆まき

島根県の出雲大社で毎年行われている節分祭では、特別な豆まきの風習があります。福豆を白紙に一包みにし、銅の鳥居（高さ6m）をくぐった後、鳥居を背にして「福は内」と大きな声で唱えながら包んだ豆を鳥居を越えるように高く投じます。包んだ福豆が鳥居を越えて落ちることで、今年もマメ（元気）でありますようにと「厄落としの祈り」が込められています。

2月1日（日）から3日（火）の間、出雲大社埼玉分院ではこの文化にならい、 鳥居から6mの高さまで風船を浮かべ、これを超えるように福豆を投げることで一年の厄を祓い福を招き入れる、特別な豆まきを体験いただけます。

福豆は神社内の授与所にてお受けいただけます。どなたでもご参加いただけますので、この機会にぜひご体験ください。

・福豆／節分厄祓い人形の頒布

節分詣の期間中、「福豆（ふくまめ）」の頒布と「節分厄祓い人形（せつぶんやくばらいひとがた）」による厄祓いを行なっていただけます。

節分における福豆とは炒った大豆のことで、魔を祓い、福を招き入れるための縁起の良い豆です。神棚にお供えしたり、豆まきでも使っていただけます。

節分厄祓い人形には、氏名や年齢などを書き、全身を撫で息を吹きかけることで、罪や穢れを人形に移し祓い清めます。納められた人形は御社殿にて清められ、心身の厄を祓い落とします。

福豆／500円節分厄祓い人形／500円

・ご祈祷について

出雲大社埼玉分院では、節分詣の期間中も通常通り、厄除をはじめとする各種ご祈祷を行なっております。

厄除・家内安全・心身健全・商売繁盛など、ご希望に応じたご祈祷をお申し込みいただけますので、節分の行事とあわせて、ぜひご参拝ください。

祈梼をご希望の方は、授与所、オンライン予約、またはお電話より、ご希望の日時をご予約下さい。

・出雲大社埼玉分院

出雲大社埼玉分院は、荒船神社から始まり、埼玉県内唯一の出雲大社として創建され、以来、この地域をお護りして参りました。また、地域のみなさまには、人生における様々な節目で当院を信仰いただいております。

しかし、過去と未来をつな中今（なかいま）の現代、人々の神社信仰は薄れていき、崇敬者は減少の一途を辿り、神社と地域社会との結びつきは徐々に薄れつつあります。

昭和58年に宗祠（出雲大社）よりご分霊をいただき、35年以上の間、この朝霞の地で、大国主大神（おおおくにぬしのおおかみ／だいこくさま）をお祀りしてきた私たちが目指したいのは、今を生きる人々はもちろん、次世代、次々世代まで、共に豊かに栄えていくため、貴い結びつきのある共同体を育んでいくことです。

私たちは、人々の暮らしの中で産まれた信仰の場である埼玉の小さな社から、現在の価値観の多様性に合わせ、出雲大社の大きなご縁を結んで参ります。

