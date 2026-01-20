【椿屋珈琲】想いを伝える限定ドリップを新発売

写真拡大 (全9枚)

東和フードサービス株式会社


東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）が運営する自家焙煎のスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」は、バレンタインデー限定ギフトを店舗とオンラインショップにて販売いたします。


バレンタインデーやホワイトデーシーズンにぴったりの「ビタースイートブレンド」が新登場。大切な方への感謝を込めて、ほっとひと息つける特別な時間を贈りませんか。


バレンタインフェア


【販売期間】


～2026年2月15日（日）


※店舗では1月30日（金）より販売いたします。


【販売店舗】


椿屋珈琲オンラインショップ(バレンタイン特設サイト)


https://www.tsubakiya-online.shop/shopbrand/ct147


「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」


物販専門店（椿屋珈琲 五反田東急スクエア店、椿屋珈琲 アトレ大森店、ダッキーダック 綾瀬店）、椿屋珈琲 焙煎所、催事販売


店舗検索はこちらから


https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/




特別な日に贈る「ビタースイートブレンド」



甘味や苦味、コクをバランス良く引き出し、チョコレートや焼き菓子とのペアリングをイメージしてブレンドした「ビタースイートブレンド」が期間限定で新登場。
コクがありながらもビターになりすぎず、程良い酸味がチョコレートの苦さと甘さを引き立てます。


手軽に至福のコーヒータイムを演出できるギフトは喜んでいただけること間違いなしです。



◆ビタースイートブレンド5個入り　1,000円（税込）





「ビタースイートブレンド」と口どけの良い「焼きショコラ」を詰め合わせた人気のギフト。


お互いの魅力を引き立て合う「ペアリング」 を通して、新たな味わいを体験してください。


※物販専門店、椿屋珈琲 焙煎所、催事販売、椿屋珈琲オンラインショップでのみ販売いたします。



◆ビタースイートブレンドと焼きショコラのスイートギフト　720円（税込）





◆ビタースイートブレンド＆ショコラのスイートボックス　1,550円（税込）





椿屋珈琲オンラインショップ限定ギフト



◆木樽入り珈琲と焼きショコラのギフト　4,320円（税込）


「ビタースイートブレンド」の珈琲豆と焼きショコラを詰め合わせたギフト。


木樽のレトロな雰囲気はこだわり派の方への贈り物として好評です。





江東区 ふるさと納税の返礼品として出品



江東区猿江にある「椿屋珈琲 焙煎所」にて、椿屋珈琲でご提供するコーヒーのすべてを焙煎しております。


スペシャルティコーヒー協会の国際的資格「Qアラビカグレーダー」をもった焙煎責任者が、時には生産地に直接買い付けを行い、吟味したスペシャルティコーヒーのみを使用。知識と経験豊富な熟練の焙煎士が、温度や湿度などで変わる豆の状態を見極めて丁寧に焙煎、ブレンドしております。


この度、江東区のふるさと納税でも椿屋珈琲のこだわりのコーヒーをお楽しみいただけるようになりました。


各ポータルサイトより、ぜひお申込みください。



リキッドコーヒーとドリップコーヒーのセット 寄付金額 13,000円

リキッドコーヒー6本セット 寄付金額 15,000円


ドリップコーヒー飲み比べセット 寄付金額 17,000円

木樽入り珈琲セット 寄付金額 19,000円


ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/search?q=kt093-&header=1&target=1&sst=B(https://www.furusato-tax.jp/search?q=kt093-&header=1&target=1&sst=B)


さとふる：https://www.satofull.jp/products/list.php?q=kt093-&cnt=60&p=1&ref_id=search(https://www.satofull.jp/products/list.php?q=kt093-&cnt=60&p=1&ref_id=search)


ふるなび：https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=kt093-%20%E6%B1%9F%E6%9D%B1%E5%8C%BA


楽天ふるさと納税：https://search.rakuten.co.jp/search/event/kt093-00/?ev=40




【公式ホームページ】


https://www.towafood-net.co.jp/


【椿屋珈琲 Instagram】


https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/
【椿屋珈琲 X】


https://twitter.com/tsubakiyacoffee/
(https://twitter.com/tsubakiyacoffee/)