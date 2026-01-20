【産経新聞社×ワークス・ジャパン】27卒版｜就職活動前の本音を調査！人気企業ランキングアンケート最終結果を公開

株式会社ワークス・ジャパン

産経新聞社とワークス・ジャパンは、2027年3月卒業・修了予定の大学生・大学院生を対象に就職希望先調査を行っており、 2025年3月1日～11月30日を集計期間として、発表した最終結果にあわせて、企業選びについてのアンケート調査を実施しました。

アンケート調査 詳細を見る :https://www.worksreview.jp/data-for-investigation/2027rankingreport_final

【調査サマリ】

1. 企業選びのきっかけは「業界起点」が最多。理系はインターンでの印象をより重視

2. 志望理由は「業績の安定」がトップ。理系は「技術力」も重視傾向

3. 情報収集は「採用ホームページ」「企業ホームページ」が中心で、ナビサイト依存は低下

■ “業界から入る”企業選びが中心。理系はインターンでの印象をより重視

第一志望企業を選ぶきっかけは「志望業界の企業だから」（20.0%）が最多で、今年も業界起点の企業選びが中心です。

文理別では、理系は「インターンシップでの印象で」（21.8%）が最多、文系は「志望業界の企業だから」（21.0%）が最多となりました。



昨年（26卒）比では「商品・サービスを知っている企業だから」（10.8%）が上昇しており、身近な体験価値から志望形成する動きも見られます。

■ 志望理由の最上位は安定性。理系は技術力も志望形成に直結

第一志望企業の志望理由は、全体で「業績が安定しているから」（19.1%）が最多となり、企業選びにおいて安定性が強く意識されています。



文理別では、理系は「業績が安定」（23.8%）が高いだけでなく「高い技術力を有しているから」（18.7%）も上位に入り、企業の実力や専門性を重視して志望を固める傾向が見られます。

一方で文系は「業界上位だから」（15.6%）など相対評価の分かりやすい指標も重視されやすく、志望理由の作り方に文理差が表れています。

■ 情報収集はナビサイト重視から採用HP・企業HPへシフト

志望企業を決めるために活用した媒体は「採用ホームページ」（26.2%）と「企業ホームページ」（22.5%）が上位となり、企業の公式情報を直接確認する動きが中心です。



昨年（26卒）に最多だった「就職ナビサイト」は今年は低下しており（26卒：23.9%→27卒：14.4%）、ナビサイトで広く探すよりも、候補企業が固まった段階でオウンドの情報を深掘りするスタイルが進んでいることがうかがえます。

採用HPや企業HPの役割が相対的に大きくなる中で、掲載情報の充実度が志望形成に与える影響も高まっています。

他にも、「就職活動で意識している点」「就職先を決めるときに選択したくない企業」などの質問を行っています。



さらに、男女別・学校別・理系専攻別の回答も含まれています。

【調査概要】

2027年卒大学生就職人気企業ランキング



●調査対象：2027年3月卒業見込みの全国大学3年生、大学院1年生 ※調査開始時点

●調査期間：2025年3月1日～11月30日

●調査方法：

就活対策サイト「キャンパスキャリア」およびワークス・ジャパン主催の各種イベントでアンケート告知を行い、WEB上のアンケートフォームで回収。

就職を希望する企業ランキングは第1志望から第5志望までの選択方式で、第1志望には5ポイント、第2志望には4ポイント、第3志望には3ポイント、第4志望には2ポイント、第5志望には1ポイントを配分して集計。

●有効回答数：4,590名

■キャンパスキャリアとは

キャンパスキャリアは本選考・インターンシップ選考の就活対策サイトです。内定を獲得した先輩就活生のES、面接やGDの内容、人気企業の採用傾向、インターンシップ参加による本選考優遇情報など、「選考攻略」を無料でお届けします。また、業界研究や企業検索、選考日程のお知らせなど、様々な機能をご利用いただけます。



キャンパスキャリア会員限定特典として、大手上場企業を中心に、採用担当者・OB／OGが登壇する、会員限定のオンライン・対面の就活イベントにもご参加いただけます。

