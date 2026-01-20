希少な放し飼いたまご使用！ＳＳＫ 富士山麓放し飼いたまごのマヨネーズ　新発売

鈴与株式会社

エスエスケイフーズ株式会社（本社：静岡市葵区）は、日頃ご愛顧いただいている「ＳＳＫマヨネーズ」に新たに「ＳＳＫ 富士山麓放し飼いたまごのマヨネーズ」を発売致します。

近年、アニマルウェルフェア（動物福祉）に対する意識が高まっており、それに対応して、平飼い・有精卵マヨネーズといったこだわり卵のマヨネーズの市場が伸長しております。

今回お客様の多様なニーズにお応えするため、富士山麓の恵まれた環境で過ごす鶏が産んだ放し飼いたまごを使用したこだわりマヨネーズを発売致します。

当社は、1956年に当時ガラス瓶が主流だったマヨネーズを日本で初めてポリチューブ入り容器で発売しておりますが、今度は「放し飼いたまご」という全く新しい価値のマヨネーズをご提案します。

エスエスケイフーズは今後も、お客さまの多様なニーズに対応した商品の企画・開発を進め、静岡から新しいマヨネーズで、食の未来を変える取り組みに挑んでまいります。

「ＳＳＫ 富士山麓放し飼いたまごのマヨネーズ」は、富士山麓の恵まれた環境で過ごす鶏が産んだたまごのコクとうまみを活かしたマヨネーズです。

商品画像と美味しさのポイント！

～頂とは～

全国や海外に誇りうる価値や特長を備えた静岡県産農林水産物を、県が独自の基準により

「頂（いただき）」として認定しています。

■店頭発売日：2026年2月17日（火）