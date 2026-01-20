THE SCENE×アミューズのHOBIE BASE第2弾、天体のリズムに同期する『新月・満月ウェルネスリトリート』を開始
奄美大島本島の最南端にあるウェルネスリゾートホテル「THE SCENE amami wellness & resort」（運営：株式会社nobitel、本社：東京都新宿区、代表取締役：黒川将大）は今年で開業10年目を迎え、2026年2月1日から特別プランを開始します。
世界自然遺産・奄美大島の最南端に位置するウェルネスリゾート「THE SCENE」（運営：株式会社nobitel）は、株式会社アミューズとの協業プロジェクト「HOBIE BASE THE SCENE AMAMI」の第2弾として、月の満ち欠けに合わせた宿泊プログラムをリリースいたします。 かつて好評だった「満月新月TRIP」に、全米で人気を誇る足漕ぎカヤック「HOBIE（ホビー）」を融合。エンジン音のない静寂の中、海面に近い目線で月や星と一体になる、これまでにない「ネイチャークレンズ」体験を提供します。
本プログラムの舞台となる鹿児島県瀬戸内町は、環境省が実施した令和6年度冬の「夜空の明るさ調査（令和7年1月実施）」において、全国第1位から4位までを独占。 中でも全国1位の評価を得た「ホノホシ海岸」に最も近い当リゾートだからこそ叶う、圧倒的な暗闇と星空を活かした「体験型ナイトタイムエコノミー」の新提案です。
THE SCENEの新しいウェルネスの価値
満月の夜の体験の様子（イメージ）
満月の夜：月の道（ムーンロード）を自らの足で進む「月光浄化」
満月のエネルギーが最大になる夜、海面に現れる幻想的な「月の道」をHOBIEで進みます。パドルを使わない足漕ぎのため、水音が最小限に抑えられ、没入感が高まります。両手が自由になるため、水上で月を眺めながらの瞑想も可能です。
新月の夜の体験の様子（イメージ）
新月の夜：漆黒の海で感覚を研ぎ澄ます「ゼロ・リセット」
月明かりのない新月の夜は、街灯のない瀬戸内町の海が天然のプラネタリウムに変わります。暗闇の海上を進む不安を、HOBIEの圧倒的な安定性が安心感に変えます。ただのアクティビティではなく、「水・大地・身体・心」をつなげる総合的なウェルネス体験です。デジタル化が進む現代において、奄美大島という特別な環境だからこそ実現できる「本来の自分に還る時間」をご提供します。
地域共生と持続可能な観光
アミューズ社は環境省の「国立公園オフィシャルパートナー」として、自然環境の保全と魅力発信に取り組んでいます。 本プランも、日本屈指の美しい星空という地域資源を後世へ引き継ぐため、環境への負荷が低い足漕ぎカヤック「HOBIE」を採用。 夜間の観光資源を有効活用する「ナイトタイムエコノミー」を推進しながら、自然との共生を追求します。
【プラン詳細】
名称：HOBIE×新月・満月ウェルネスリトリートプラン
プランページは：https://x.gd/SuPkK
内容：HOBIEナイトクルーズ、新月/満月特別ディナー、朝のアーシング瞑想、宿泊、朝食夕食付
日程：2026年の新月・満月の日を含む前後2日間
スケジュール例
1日目
15:00 チェックイン & セルフアーシング：裸足で大地に触れ、奄美の自然と繋がります 。
18:30 夕食：島の恵みを味わうディナー 。
20:30 HOBIE ナイトクルーズ：日本一の星空またはムーンロードへの旅 。
2日目
07:00 アーシング瞑想 & ヨガ ＆ 朝食：朝の光の中で心身を整えます 。
09:00 自由行動：HOBIE（足漕ぎカヤック）で漕ぎ出す、生命の海。クジラが舞い、ウミガメが憩う
世界。自然遺産のフィールドへ
18:00 夕食：夜の静寂を感じながら、心を満たす食事の時間 。
21:00 ムーンウォーター・ワークショップ（ヨガ）：月のエネルギーを取り入れる特別な時間 。
3日目
08:00 サンライズ・ブレックファスト：朝陽とともにエネルギーをチャージ。
11:00 チェックアウト：浄化された心身で日常へ戻ります。
メディア関係者様限定
取材支援・読者プレゼントのご案内 本リリースの公開にあたり、奄美大島の自然資源と「日本一の星空」の魅力を深く発信してくださるパートナーメディア様を募集いたします。
1.【1社限定】フルサポート取材招待（抽選）
支援内容： 往復交通費（最大20万円まで実費負担）、宿泊費（2泊3日まで）、滞在中の食事を無償提供
対象： 2026年2月～5月の期間中に、誌面・WEB・放送等での特集掲載を検討いただけるメディア様
応募方法： 下記の問い合わせ先に「フルサポート取材招待希望」とご連絡ください。
メールアドレス：info_scene@hotel-scene.jp 電話番号：0997-72-0111
※応募多数の場合は、企画内容やターゲット層に基づき選定させていただきます。
申し込み期限：2026年1月31日（土）（当選は2月上旬にメールアドレスへご連絡いたします）
2. 【5社限定】読者プレゼント用「宿泊＆星空体験チケット」の提供
内容：5社限定で、各社読者様にHOBIE体験付き、奄美大島ウェルネスステイ2泊3日特別プラン（1組2名様）をプレゼント
対象メディア：全国誌、ウェブメディア、SNS媒体など
応募・問い合わせ方法：下記の問い合わせ先にご連絡ください
メールアドレス：info_scene@hotel-scene.jp 電話番号：0997-72-0111
特典利用期間：2026年4月～2026年6月（詳細は調整可能）
・株式会社アミューズについて
所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町西湖997
代表者：代表取締役会長 兼 社長 大里洋吉
事業内容：サザンオールスターズ、福山雅治ら多くのアーティストマネージメントをはじめ、映画など映像作品の制作および販売、オリジナル舞台制作を手掛ける総合エンターテインメント企業。近年、IP開発やライフカルチャーなど事業の幅を広げ、アミューズグループ内でのシナジーにより、文化を創造する総合エンターテインメント集団としての企業基盤の強化を図っている。
アミューズオフィシャルサイト：https://www.amuse.co.jp/
- ウェルネスリゾート『THE SCENE』について
世界自然遺産奄美大島の最南端に位置する「THE SCENE」
世界自然遺産奄美大島の最南端に位置する大自然に囲まれたウェルネスリゾートホテル。 自然の力で心・体・脳を浄化する「ネイチャークレンズ」がコンセプトに、全室ガラス張りのオーシャンビューの室内からは加計呂麻島を望む絶景が広がる。瞑想、サンセットヨガ、ＳＵＰのプログラムも充実しており、ビーチやガーデンなど大自然の中で味わえる極上のウェルネス体験を提供している。
住所： 〒894-1523 鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈970
Web サイト：https://hotelthescene.com/
Instagram：https://www.instagram.com/the_scene_wellnessresort/
＜会社概要＞
社名：株式会社nobitel
代表者：代表取締役社長 黒川 将大
所在地：東京都新宿区大京町22－1 グランファースト新宿御苑2F
設立：1993年10月
資本金（資本剰余金を含む）：39億5,005万9,995円
社員数：1,516名（アルバイト含）
事業内容：フィジカルフィットネス（Dr.stretch/WECLE）/EC/トラベル・ホテル/トレーナー育成スクール/デジタルソリューション/マーケティング
公式サイトURL：https://corporate.nobitel.co.jp/(https://corporate.nobitel.jp/)