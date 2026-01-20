茨城交通株式会社とのプラチナパートナー契約締結（増額）のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、茨城交通株式会社と、オフィシャルパートナー契約（プラチナパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
プラチナパートナー契約内容
■協賛内容
・ゴール裏2列目広告看板
・トップチーム練習着背中広告
・ビジョン演出（選手交代）
・アカデミーアシスト
・アウェイバスツアーの活性化とHPバナー広告
■契約期間
2026年2月1日～
茨城交通株式会社 代表取締役社長 任田正史様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、当社は水戸ホーリーホックとの間でプラチナパートナー契約を締結いたしました。
水戸ホーリーホックが2025年Ｊ２リーグにおいて念願の優勝とＪ１昇格を達成されたことに、心よりお祝い申し上げます。
茨城交通は、地域とともに歩む企業として、これまでクラブが地域に根差し、挑戦を続けてこられた姿勢に深く共感し、支援を続けてまいりましたが、今回の歴史的な快挙を受け、Ｊ１の舞台でさらなる飛躍を期待して、オフィシャルパートナー契約を増額にて更新させていただきました。 今後も水戸ホーリーホックとともに、スポーツを通じて茨城の魅力発信と活性化に取り組んでまいります。
法人概要
■法人名
茨城交通株式会社
■所在地
茨城県水戸市袴塚3丁目5番36号
■代表者
代表取締役社長 任田正史
■事業概要
・一般乗合旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業
・一般乗用旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
・旅行業
・自動車整備業
・不動産業・広告業・保険業
・レンタカー業
■URL
https://www.ibako.co.jp/