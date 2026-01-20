茨城交通株式会社とのプラチナパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、茨城交通株式会社と、オフィシャルパートナー契約（プラチナパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

プラチナパートナー契約内容

■協賛内容

・ゴール裏2列目広告看板

・トップチーム練習着背中広告

・ビジョン演出（選手交代）

・アカデミーアシスト

・アウェイバスツアーの活性化とHPバナー広告

■契約期間

2026年2月1日～

茨城交通株式会社 代表取締役社長 任田正史様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、当社は水戸ホーリーホックとの間でプラチナパートナー契約を締結いたしました。

水戸ホーリーホックが2025年Ｊ２リーグにおいて念願の優勝とＪ１昇格を達成されたことに、心よりお祝い申し上げます。

茨城交通は、地域とともに歩む企業として、これまでクラブが地域に根差し、挑戦を続けてこられた姿勢に深く共感し、支援を続けてまいりましたが、今回の歴史的な快挙を受け、Ｊ１の舞台でさらなる飛躍を期待して、オフィシャルパートナー契約を増額にて更新させていただきました。 今後も水戸ホーリーホックとともに、スポーツを通じて茨城の魅力発信と活性化に取り組んでまいります。

法人概要

■法人名

茨城交通株式会社

■所在地

茨城県水戸市袴塚3丁目5番36号

■代表者

代表取締役社長 任田正史

■事業概要

・一般乗合旅客自動車運送事業

・一般貸切旅客自動車運送事業

・一般乗用旅客自動車運送事業

・特定旅客自動車運送事業

・旅行業

・自動車整備業

・不動産業・広告業・保険業

・レンタカー業

■URL

https://www.ibako.co.jp/