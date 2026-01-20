「言った言わない」をなくす工務店向けアプリ、冬の導入費補助キャンペーンを実施します！

株式会社エフ・ディー・シーつながる家づくりplantable 冬の導入補助キャンペーン

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」を運営する株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、工務店のDX推進を支援するため2026年1月∼2026年3月末まで先着3社限定で、『つながる家づくりplantable』の初期費用、通常30万円を無料で提供することになりましたのでお知らせいたします。

製品ページへ :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

■工務店向けアプリ導入補助キャンペーンに至った経緯

plantableをより多くの工務店・住宅会社に認知、使用してもらうことで、家づくりに関わる全ての方に安心して家づくりを進めていただきたいと考え、お気軽に使用できるキャンペーンを設けました。

ご利用いただいたご感想などはサービスのバージョンアップや追加機能の開発などにも活かしてまいります。弊社では、これを機に住宅業界のDX化を支援していきたいと考えています。

■工務店向けアプリ導入補助キャンペーン募集概要

募集概要：2026年1月20日（火）～2026年3月31日（火） 先着3社限定

キャンペーン内容：初期費用30万円を無料で提供

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」をなくしたい- 仕様打合せをスムーズに進めたい- 案件情報や予定の共有をカンタンにしたい

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_dl-doc/

■株式会社エフ・ディー・シーについて



社名：株式会社エフ・ディー・シー

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

代表取締役：和田 崇紀

設立： 1997年2月7日

事業内容： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス・ネットワークサービス・システム製品の販売・導入

HP：https://www.fdc-inc.co.jp/