Chrome拡張機能「ECGO」全機能無料開放キャンペーン、大好評につき2026年2月28日まで延長決定！

株式会社ECXグループ

株式会社ECXグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中裕之）の子会社でEC事業者向けの会員制サポートサービス『ECマスターズクラブ』を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清水将平）は、「ECGO拡張機能ツール全機能無料開放キャンペーン(https://ec-masters.net/)」をご好評につき2026年2月28日まで延長することを決定いたしました。

本キャンペーンは、開始以来、多くのユーザー様にご利用いただき、「作業時間が毎日2時間以上削 減された」「売上改善の分析がワンクリックででき、スマホからのアクセスが1.5倍、検索流入が2倍 に向上した」といった成功事例が相次ぎ、大きな反響を呼んでいます。当初、2025年12月末までのキャンペーンとしておりましたが、より多くのユーザー様にECGOの価値をご体験いただき、事業成長を実現する機会を提供したいという想いから延長が決定いたしました。

キャンペーン詳細

本キャンペーンでは、通常は1機能のみ無料で提供しているECGOを、キャンペーン期間中に限り、全21機能を無料でご利用いただけます。ECGOの利便性と機能性を実際の運用環境でご体験できる、期間限定の特別なキャンペーンです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/17_1_6dcde44d5ac13555694044d46e7ac37f.jpg?v=202601201021 ]

※本キャンペーンでは、ECGO拡張機能ツールの全21機能を無料でご利用いただけますが、一部関連サ ービス（ECマスターズクラブ会員向け機能）は無料開放の対象外となります。

利用方法は、Chromeウェブストアから拡張機能を追加するのみです。

Chrome拡張機能「ECGO」の主な機能

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/17_2_9bbf2abea679dc1f50fc9c44e32d2740.jpg?v=202601201021 ]

「ECGO」は、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、auPAYマーケットなど、主要なECモールでショップを運営する事業者様の煩雑な作業を効率化し、売上向上をサポートするツールです。16,000人以上のユーザー様にご利用いただいており、Chromeウェブストアでは300件以上のレビューとなり、平均5.0と高評価いただいております。

当ツールの主な機能は以下の通りです（合計21の機能をご利用いただけます）：



〇スマホビュー機能：

PC上でスマートフォンの表示をリアルタイムで確認でき、実機での確認作業が不要になります。

〇ライバル比較機能：

ランキング上位の商品と自社商品を比較分析し、改善点を瞬時に把握できます。

〇一括商品登録機能：

複数の商品情報を効率的に登録・更新できる機能で、手作業での入力と比較して作業時間を削減できま す。

※ご注意

Chrome拡張機能「ECGO」をインストールすると、以下の関連サービスが一部確認できる場 合がありますが、ECGOの無料開放対象ではなく、ECGOプラン(https://www.ec-masters.club/p/ecgoplan_2025campaign)（ECマスターズクラブ会員向け サービス）の機能です。

本キャンペーンは、これらの機能が無料で利用できるものではありません。



・商品ページ比較君(R)

・検索順位君

・検索順位チェック君

・サジェスト君

・サジェスト君プラス

・注目キーワード

・SMS送信君

背景・目的

本キャンペーンは、開始以来、累計16,000を超えるユーザー様にご利用いただき、「作業時間が半減した」「売上改善の分析がワンクリックででき、ヒントがすぐに見つかる」といった成功事例が相次 ぎ、大きな反響を呼んでいます。導入いただいたショップからは、以下のような具体的な成果報告をい ただいております。

- 作業時間の大幅削減：スマホビュー確認作業が80%削減、ライバル分析が75%削減、リンク切れチェックが90%削減- 売上の向上：スマホからのアクセスが1.5倍に向上、検索流入が2倍に増加、リピート購入率が1.3倍に改善- 業務の効率化：削減した時間を戦略的な改善施策に充当し、事業成長を実現

当初、2025年末までのキャンペーンとしておりましたが、こうした成功事例の広がりを受け、より多くのユーザー様にECGOの価値を体験いただき、事業成長を実現する機会を提供したいという想いか ら、この度の期間延長を決定いたしました。これまで有料で提供してきた高度な機能を含む「ECGO拡 張機能ツール」の全機能を無料で開放することで、より多くの中小事業者様にツールの価値を体験して いただき、事業成長の一助となることを目指します。

今後の展望

日本ECサービス株式会社は、今後もEC事業者様の成長を支援する取り組みを継続してまいります。 今回のECGO拡張機能ツール全機能無料開放キャンペーンを皮切りに、より多くの中小EC事業者様に寄 り添い、日々の運営における課題解決と売上向上に貢献できるサービス展開を進めてまいります。

日本ECサービス株式会社 代表取締役

清水将平氏

ECマスターズクラブを運営し、累計6,000以上の楽天ショップを支援。楽天ショップの売上アップに貢献するツールやノウハウを提供し、多くのEC事業者の成功をサポートしている。著書『楽天市場最強攻略ガイド』はAmazon売れ筋ランキング1位を獲得。