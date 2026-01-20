血糖値の異変から始まった膵臓がんとの闘い――毎週ゴルフを続けながらがんを乗り越え、完治に至った実体験記、1月28日刊行！

合同会社AmazingAdventure

高血糖という小さな異変から始まり、「膵臓がん」という衝撃の宣告へ――。本書は、糖尿病との長年の付き合いを経て、難治がんとされる膵臓がんに立ち向かい、完治した著者の実体験を、克明かつ誠実に綴った闘病記です。検査、入院、手術、退院後の抗がん剤の服用という緊迫した日々の中でも、著者はゴルフを続け、歩き、考え、生活のリズムを失わなかった。その姿勢は「病と闘う」のではなく、「病と共に生き、乗り越える」ことの意味を静かに問いかけます。医療の現場で感じた疑問や葛藤、そして日常を取り戻していく過程は、患者本人はもちろん、家族や医療に関わる人にも多くの示唆を与える一冊です。

【出版社より】

本書『膵臓がんに克つ ―毎週ゴルフをしながら乗り越える―』は、血糖値の異変をきっかけに膵臓がんと向き合うことになった著者が、検査・入院・手術・完治までの過程を克明に綴った実体験記です。

著者は、元経産官僚ですが、元々医学に関心が強く、研究を重ね、それが大病の克服に功を奏しました。

膵臓がんは「自覚症状が出にくく、発見が遅れやすい難治がん」として知られています。本書の特徴は、まさにその“見逃されやすさ”を、血糖値という日常的な数値の変化から描いている点にあります。

著者は長年、糖尿病治療の一環として運動や食事管理を続け、体調も良好でした。しかし、生活を変えていないにもかかわらず血糖値が上昇し続けたことに強い違和感を覚え、自ら検査を求めた結果、膵臓がんの疑いが判明します。医師から「問題ない」と言われながらも、自身の感覚を信じた判断が、結果として早期対応につながりました。

本書では、医療現場での検査や診断、入院生活、手術に至るまでの経緯を、専門用語に頼りすぎることなく、一般読者にも理解できる言葉で丁寧に記しています。また、闘病の只中にあっても、著者は日常生活を維持し、ゴルフという趣味を通じて心身のバランスを保ち続けました。その姿勢は、「病気になったらすべてを止めなければならない」という固定観念に、静かな問いを投げかけています。

本書は、闘病を美談として描くものではありません。むしろ、数値の変化にどう向き合い、医師とどう対話し、どのように判断を重ねていったのかという“過程”を重視しています。そのため、同じ病を抱える方やご家族だけでなく、健康診断で異変を指摘された経験のある方、医療との関わり方に悩んでいる方にとっても、多くの示唆を与える内容となっています。

体の声に耳を澄まし、日常を大切にしながら病と向き合う。その一つの実例として、本書が多くの方の気づきにつながることを願っています。

【Q&A】

Q1．本書はどのような内容の書籍ですか。

A．血糖値の異変をきっかけに膵臓がんと向き合うことになった著者が、検査、診断、入院、手術、完治までの過程を、自身の体験として記した記録です。闘病を感情的に描くのではなく、医療との向き合い方や判断の過程を丁寧に伝えています。

Q2．他の闘病記と比べた際の特徴は何ですか。

A．自覚症状がほとんどない状態で、血糖値という日常的な数値の変化から異変に気づいた点が大きな特徴です。また、治療期間中も日常生活や趣味を維持し続けた点も、本書ならではの視点です。

Q3．医療的な専門書なのでしょうか。

A．専門書ではありません。医療現場での説明や検査内容は事実に基づいていますが、専門用語に偏らず、一般の読者にも理解しやすい表現でまとめています。

Q4．どのような読者を想定していますか。

A．膵臓がんや糖尿病の当事者・家族に限らず、健康診断で数値の変化を指摘された方、医療との付き合い方に不安を感じている方、日常と病気の両立に関心のある方を幅広く想定しています。

ゴルファーにも読んでもらいたいです。

Q5．本書は「早期発見」を強調していますか。

A．結果として早期対応につながった事例ではありますが、特定の検査や判断を推奨する内容ではありません。あくまで一つの実体験として、「違和感を放置しなかったこと」の重要性を伝えています。

Q6．治療法や医療機関を推奨する内容はありますか。

A．ありません。治療方針や医療機関の選択については、著者個人の経緯を記しているのみで、一般化や推奨を目的とした記述は行っていません。

Q7．病気を前向きに捉えすぎている印象はありませんか。

A．本書は病気を美化する内容ではありません。不安や迷い、判断の難しさも含め、淡々と記録しています。その上で、日常を大切にする姿勢が自然に伝わる構成となっています。

Q8．報道として取り上げる際のポイントはどこですか。

A．「自覚症状がない中での異変の気づき」「血糖値と膵臓がんの関係」「病気と日常生活の両立」という3点が、医療・健康面だけでなく生活面からも関心を持っていただきやすいポイントです。

Q9．著者は取材対応可能ですか。

A．可能です。詳細については出版社までお問い合わせください。

【書籍概要】

書籍名 ： 膵臓がんに克つ ―毎週ゴルフをしながら乗り越える―

著者名 ： 山本敏明

発売日 ： 2026年1月28日から順次

定価 ： 1,650円(税込)

判型 ： 四六判

ページ数：127ページ

出版社 ： アメージング出版

http://www.amazing-adventure.net/

書籍コード：ISBN978-4-434-37269-8 C0047

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/4434372696/

＜連絡先＞

【アメージング出版】

アメージング出版へのお問い合わせはコチラまで。

info@amazing-adventure.net

＜この企業について＞

東京都にある合同会社AmazingAdventure（代表：千葉慎也）が運営する出版社です。

2017年創業以来、年間に約70作を超える新刊を発行しています。小説やビジネス書、絵本まで手掛ける総合出版社です。

2021年に発行された『メイド・イン・ヘヴン』は、手塚理美さんと国広富之さんが主演を務め、映像化作品の刊行実績も加わり、2025年には谷川俊太郎氏の詩画集も発行しています。

また、2022年からアメリカやカナダ、ヨーロッパのAmazonからも販売しています。

商業出版のみならず、多くの人々に低額で出版の機会を提供できるよう、オンデマンド出版、各種メジャーECサイトによる印刷・製本サービスの利用など、多彩な手法で効率的な出版活動を行う、これからの出版の形を先取りする意欲的な企業です。