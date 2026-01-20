SKYWORTH（スカイワース）、日本市場で新製品を発売開始

スカイワースジャパンエレクトロニクス合同会社

世界テレビブランド出荷台数トップ5のSKYWORTH（スカイワース）は、日本市場への本格参入に伴い、最新のポータブルテレビP5600Hシリーズ、アイケアGoogle TVテレビE5500Gシリーズ、そして4KフラッグシップモデルG6600Hシリーズの3シリーズ製品を2025年11月より発売開始しました。

これらの製品は、Amazonおよび楽天市場といった日本の主要ECプラットフォームにてすでに販売されており、日本の消費者に利便性と高品質を両立した新たなテレビ体験を提供しています。

SKYWORTH（スカイワース）は1988年に設立され、現在では40以上の国と地域で事業を展開、自社ブランド製品は100カ国を超える市場で販売されています。OLED、QLED、Mini LEDといった先進的なディスプレイ技術分野における豊富な実績を背景に、テレビ出荷台数において世界トップ5の地位を長年維持してきました。日本市場の本格的な開拓に向け、2025年4月には大阪府東大阪市に日本法人を設立。充実したアフターサービスおよび長期的な国内サポート体制を整え、同年11月よりAmazonおよび楽天市場より日本市場向け製品の販売を開始しました。

今回展開している3シリーズ製品は、それぞれ異なるライフスタイルや利用シーンに着目し、家庭内からアウトドアまで、高品質なエンターテインメント体験をシームレスに提供しています。

■P5600Hシリーズ｜ポータブルテレビ

持ち運べる、新しいテレビ体験

P5600Hは、持ち運び便利なポータブルテレビとして、従来の「据え置き型テレビ」という概念を覆す製品です。薄型・軽量設計に加え、約3時間の連続使用が可能なバッテリーを内蔵。キッチンや寝室などの限られた室内空間はもちろん、キャンプなどのアウトドアシーンでも、自由に持ち運んで視聴することができます。

洗練されたモダンなデザインはドイツの「レッドドット・デザイン賞」を受賞。Google TVを搭載し、豊富なコンテンツへのアクセスを実現するとともに、USB、HDMI、有線LANなどの接続端子を備え、Wi-Fiにも対応しています。さらに、フルHD解像度、HDR10対応の高画質、前面スピーカーとDolby Audioによる臨場感あるサウンドにより、場所を選ばない没入型の映像体験を提供します。

※本機は地上デジタル放送や衛星放送（BS/CS）を受信するためのチューナーを搭載しておりません。

テレビ放送をご視聴になる場合は、別途受信機を用意する必要があります。

■E5500Gシリーズ｜アイケアGoogle TV

高コストパフォーマンスモデル

E5500Gは、家庭のエンターテインメントの中心として設計されたモデルです。独自のEye Care 5.0技術により、フリッカーフリー（ちらつき防止）、低ブルーライト、インテリジェントな明るさ制御を実現し、画質を高めながら目への負担を軽減します。「品質を向上させながら価格は据え置き」という高いコストパフォーマンスが特長で、多くのユーザーにとって魅力的な選択肢となります。

Google TVを内蔵し、直感的で使いやすいインターフェースから多彩な動画配信サービスへ簡単にアクセス可能。年齢を問わず家族全員が快適に利用できます。また、「リモコンを探す」機能を搭載し、日常的に起こりがちな“リモコンが見つからない”という小さなストレスも解消します。

■G6600Hシリーズ ｜4K対応 Google TV

超高精細映像を追求したフラッグシップモデル

G6600Hは、最高レベルの映像体験を求めるユーザーに向けた4K対応モデルです。4K超高解像度に加え、低ブルーライト設計、Google TV、HDR10、HLG、Dolby Vision、Dolby Atmos、DTSに対応し、まるで映画館のような臨場感あふれる視聴体験を実現します。さらに、スポーツ中継やゲームなどの高速な映像も滑らかに再生できます。視認性を高めると同時に、長時間視聴時の目の疲労軽減にも配慮しています。高精細かつ健康的な視聴体験を両立したモデルです。

今後の展開

2025年11月に開始したこれら3シリーズ製品の投入は、SKYWORTH（スカイワース）の日本市場展開における重要な第一歩です。今後も日本市場向けに多様な高品質製品を順次投入し、テレビにとどまらず、より幅広いスマート家電エコシステムへと展開していく予定です。先進技術ときめ細やかなローカルサービスを通じて、日本の消費者に、よりスマートで快適、そして高品質な暮らしを提供してまいります。

商標について

- Amazonは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。- Google TVは、Google LLCの商標です。- Dolby、Dolby Audio、Dolby Vision、Dolby Atmosは、Dolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。- DTSは、DTS, Inc.の登録商標です。会社概要

会社名：スカイワースジャパンエレクトロニクス合同会社

所在地：〒577-0012

大阪府東大阪市長田東３丁目２番４３号

長田SKパークビル ３階

設立：2025年4月

事業内容：テレビ製品および総合家電の輸入販売、アフターサービス、ブランドマーケティング

URL：https://skyworthjapan.com/

ECサイト

- Amazon公式ショップ https://www.amazon.co.jp/stores/page/C1786714-4266-4FE9-A77C-28309D5803E3- 楽天市場公式ショップ http://www.rakuten.co.jp/skyworthshop/