【社員の専門性向上へ】外部講師を招いた技術勉強会を実施

株式会社中日メディカルサービス

「“腕一本”で勝負して22年、プロ治療家が集う接骨院」をコンセプトに、中日鍼灸接骨院/アスミルはり灸接骨院を運営する、株式会社中日メディカルサービス（本社：愛知県東海市、代表：木村 公治）は、社員の技術力向上を目的として、外部の専門講師を招いた勉強会を開催したことをお知らせいたします。

当社のモットーである「すべては患者様の笑顔のために」を追求し、掲げる高い技術水準を維持・向上させるため、患者様のQOL向上に直結する根本改善アプローチに焦点を当てて開催されました。

本研修会は、外部の専門的知見を取り入れることで、「ストレートネックは必ずしも痛みの原因ではない」といった最新の医学的知見を共有するとともに、症状の根本原因となりやすい首の前側にある「深層筋（頭長筋・頸長筋など）」に着目した、科学的根拠に基づく施術技術の習得に注力。理論（座学）と実践（実技）を通じて、スタッフの専門性と治療効果の最大化を図ります。

実技指導では、講師による指導のもと、参加者全員が正確な「わずかなうなずき」によって深層筋のみを狙い打ちするテクニックを反復練習し、即座に臨床現場で活用できるレベルまで引き上げました。

■研修講師のご紹介

氏名:高崎 博司

所属: 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科 准教授

専門分野: 頚部疾患の病態解析、運動機能回復を目的とした深層筋トレーニング、徒手療法

■今後の展望

今回の外部講師による専門的な勉強会を実施することで、当社は技術革新と社員の専門性向上を強力に推進します。最新の科学的根拠に基づいた高度な施術スキルを全社員が習得することにより、患者様一人ひとりの症状や悩みに、より真摯に向き合い、根本的な改善を目指した施術を提供し続けることが可能になります。

■株式会社中日メディカルサービス会社概要

株式会社中日メディカルサービスは、「すべては患者様の笑顔のために」をモットーに、地域の皆様の健康増進に貢献することを目的として、愛知県を中心に中日鍼灸接骨院を展開しています。お客様一人ひとりの症状や悩みに真摯に向き合い、根本的な改善を目指した施術を提供しています。

【会社概要】

法人名：株式会社中日メディカルサービス

代表者：木村 公治

所在地：〒476-0013 愛知県東海市中央町7-1

設立：令和1年6月

事業内容：鍼灸・接骨院

URL：https://chunichi-sekkotsu.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社中日メディカルサービス 本部

chunichi.honnbu8808@gmail.com