既存鉄筋コンクリート構造物の補強に伴う削孔作業に用いる天井用削孔装置を開発

株式会社 奥村組

株式会社奥村組（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：奥村太加典）は、既存鉄筋コンクリート（以下、「ＲＣ」）構造物の補強工事に用いられる、あと施工アンカーを用いた天井の増厚工法における削孔作業を自動化する装置を開発しました。コンクリート試験体を用いた性能確認試験において、本装置が所定の性能を有し、作業の省力化および効率化が図れることを確認しました。

【背 景】

既存ＲＣ構造物の耐震補強工事では、天井や壁などの増厚工法において、増し打ちコンクリートとの一体性を高めるためにアンカー筋を既存構造物に埋め込みます。アンカー筋を挿入する孔（挿入孔）は通常、電動ハンマードリルを用いて人力で削孔しており、数千箇所にも及ぶ場合もあり多大な労力を要することから、省力化・効率化が求められていました。特に天井面の削孔作業は上向きの姿勢で行うため身体への負担が大きく、これらを軽減するための専用装置の開発が強く望まれていました。当社では側壁用削孔装置を開発し現場適用してきましたが、天井の削孔には未対応であったため、このたび新たに天井用削孔装置を開発しました。

◆2020/08/18ニュースリリース

既存鉄筋コンクリート構造物の補強工事に伴う削孔作業を対象とした 自動削孔装置を開発

https://www.okumuragumi.co.jp/newsrelease/data/200818.pdf

◆2022/03/29ニュースリリース

小径用自動削孔装置の高度化および実工事への適用 -既存RC構造物の補強工事に伴う削孔作業の自動化-

https://www.okumuragumi.co.jp/newsrelease/2022/-rc.html

【概 要】

本装置は、電動ハンマードリルを用いて、径が小さく比較的浅い挿入孔（最大削孔径：25mm程度、最大削孔長：400mm程度）を削孔できます。電動ハンマードリルは、昇降・前後・左右方向にそれぞれ最大600mm移動可能です。また、装置にかさ上げ治具を積み重ねることで、0.1mピッチで最大0.5mまでかさ上げでき、施工可能な天井高は2.0m～3.0m程度になります。

天井用削孔装置かさ上げ治具による装置の高さ変更

位置合わせは、装置に一体化された２台のレーザー墨出し器を用いて行います。天井面に照射するレーザーの交点は、削孔ビットの中心に合致するように調整しており、前後・左右への移動はペンダントスイッチで操作して行います。

移動後は、設定した計画に従って自動で削孔を行い、深さ、数量、削孔時間などの施工結果データを記録します。

自動削孔中にビットが既存RC構造物内の鉄筋などに接触した場合は、速度変化を検知して自動停止し、損傷を最小限に抑えることができます。また、削孔中に発生する粉塵は集塵機により飛散を防止し、作業環境の改善に寄与します。

レーザー墨出し器による位置合わせ

コンクリート試験体を用いた性能確認試験では、位置・深さが人力施工と同等の精度を確保しながら、省力化、効率化が図れることを実証しました。

性能確認試験

【今後の展望について】

既存RC構造物の補強工事における生産性をより一層向上させる技術として、本装置の適用を積極的に提案していきます。

【開発担当】

株式会社 奥村組

技術本部 技術研究所 土木研究グループ 川澄