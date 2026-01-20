“まちの本屋”の魅力を一つに集約。東京都書店商業組合、公式ポータルサイトを開設

東京都書店商業組合

東京都書店商業組合（所在地：東京都千代田区、理事長：矢幡秀治）は、“まちの本屋”の魅力をより多くの方に届けるため、公式ポータルサイトを開設いたしました。

2025年7月末にスタートした、当組合が運営するInstagramアカウント『まちの本屋めぐり』は、これまでにフォロワー1.5万人、累計動画再生数320万回を突破。

今回のポータルサイト開設により、SNSでの発信だけでなく、深い情報を長く蓄積する“本屋のデジタルアーカイブ”としての役割も担っていきます。

公式ポータルサイト： https://machihon.tokyo/

ポータルサイトでできること

■ 組合加盟書店の検索が可能に

エリアから探す、ジャンルで探すなど、目的に合わせて“まちの本屋”を検索できます。

初めて訪れる本屋との出会いをサポートします。

■ 最新ニュース・特集ページを順次公開予定

関連情報や最新ニュースも展開予定。

街の文化を支える本屋の“奥行き”に触れられる企画を発信します。

なぜ今、ポータルサイトを？

まちの本屋は、地域に根ざし、文化を育てる大切な場所です。

しかし、情報が分散しているために、

「こんな本屋があったなんて知らなかった」

という声が多いのも事実。

今回のポータルサイトは、

本屋と読者をつなぐ“入り口”をつくり、まちの本屋をもっと身近に感じてもらいたい

という思いから誕生しました。

Instagramで日々発信されるまちの本屋の魅力を伝えるコンテンツと連動させながら、

より多くの人に本屋を訪れるきっかけを提供していきます。

■東京都書店商業組合について

東京都書店商業組合は、東京都にある中小書店(街の本屋)が中心となって組織されています。明治20年（1887年）に発足した「東京書籍出版営業者組合 」が元となり、現在に至ります。当組合は、街の本屋が生き残っていくために、読書推進・増売運動・共同購買・取引条件改善等に取り組んでいます。多くの良書をお客様に直接手渡すことができる街の本屋を存続させることが、社会への大きな貢献であるという自負を持ち、今後も活動してまいります。

公式サイト：https://tokyo-shoten.or.jp

公式Instagram『まちの本屋めぐり』：https://www.instagram.com/machinohonyameguri/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/tokyo-shoten

本事業は東京都中小企業団体中央会より委託を受けて、東京都書店商業組合が実施しています。

東京都・東京都中小企業団体中央会 中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」