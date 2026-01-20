Rise UP、jiniusのAI共創型採用プラットフォーム「yomitoki」を導入

jinius株式会社

EC事業および卸売事業を展開する株式会社Rise UP（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：田中 慎也、以下：Rise UP）は、AIと人が共に採用を進化させる共創型採用プラットフォーム「yomitoki（ヨミトキ）」（提供：jinius株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：重松 知憲、以下：当社）を導入しました。

本導入を通じて、人事として現場面接官を支援しながら採用基準に沿った見極めを実現し、母集団形成から入社後活躍までを見据えた選考の質向上を推進してまいります。

■ 導入の背景：「事業成長とともに高まる“判断軸の共有”の重要性」

Rise UPでは、事業拡大に伴い採用人数が年々増加する中で、「採用は企業の成功と成長に直結する重要なプロセスである」という考えのもと、採用活動の改善に継続的に取り組んできました。

一方で、採用に関わる人数やポジションが増えるにつれ、「面接官ごとに採用基準の捉え方が異なる」「判断の際に印象要素が多く入り込む」といった状況が生まれ、結果として採用が思うように進まず、母集団形成が長期化するケースも見られるようになっていました。

事業の成長とともに採用体制が広がる中で、より共通の視点で判断できる環境づくりが求められるようになっていました。



こうした課題に対し、現場面接官を支援しながら、採用基準に立ち返った見極めを行える環境を整えるために「yomitoki」を導入しました。

■ 活用の効果：「現場を支援し、選考の質を安定させる」

yomitokiの導入により、面接時の候補者発言が採用基準に照らして整理・可視化されるようになり、現場面接官は「どの発言が、どの採用基準に基づくものか」を意識しながら面接を進められるようになりました。その結果、「採用基準に自然と意識が向く」「判断理由を言語化しやすくなる」「面接官ごとの判断のばらつきが抑えられる」といった変化が生まれ、選考全体の質が安定してきています。

また、採用に至った候補者については、面接データを活用することで、入社前の段階から候補者の特性や強みを把握したうえでのオンボーディング設計も可能になってきました。

これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、早期活躍につながる受け入れが実現しています。

Rise UP Corporate本部 HRグループ マネージャー 脇田 虎太 様 コメント

当社では、事業の成長とともに採用に関わる人数やポジションが増え、これまで以上に“採用基準に立ち返った判断”を、組織として揃えていく必要性を感じていました。yomitokiを導入したことで、面接官それぞれの経験や視点を活かしながらも、判断の軸を自然と採用基準に寄せていけるようになったと感じています。また、面接で得られた情報を入社後のオンボーディングにも活かせるようになり、採用が“選考の場”で終わらず、その後の活躍までつながるプロセスになってきました。今後も、候補者一人ひとりにしっかり向き合いながら、当社にとっても、候補者にとっても納得感のある採用を続けていきたいと考えています。

■ 今後の展望：「データを活かし、活躍人材の見極め精度を高める」

Rise UPでは今後、yomitokiを通じて蓄積される面接データを分析し、実際に活躍している人材の共通点などを整理し、採用基準そのものも見直しながら見極め精度のさらなる向上を進めていく予定です。さらに、履歴書・職務経歴書などの書類データや、入社後の社員データも掛け合わせることで、母集団形成・選考・入社後活躍までを一貫して捉えた採用モデルの構築を目指していきます。

jinius株式会社 代表取締役CEO 重松 知憲 コメント

Rise UP様は、採用を“人を選ぶための工程”ではなく、“事業成長と人材活躍をつなぐ重要なプロセス”として捉えています。

yomitokiは、現場面接官の判断を置き換えるものではなく、採用基準に立ち返りながら判断を支援するためのプラットフォームです。

今後も、人とAIが共に採用の質を高めていく取り組みを支援してまいります。

■ 「yomitoki」について

「yomitoki」は、人が行う採用面接の中でAIが“ミスジャッジ”と“面接後作業”を減らす採用支援サービスです。

AIによる客観的な分析と自動サマリーにより、面接官のスキルに依存せず、候補者ごとに最適なコミュニケーションが可能になります。

主な特徴：

- 面接内容の自動録画・文字起こし・AI整理- 採用基準に基づくAIフィット判定- 候補者ごとのアトラクトメッセージ自動生成- 面接官が候補者理解に集中できる設計

サービス詳細・資料ダウンロードはこちら：

https://www.jinius.co.jp/doc_form.html?doc=doc4

株式会社Rise UP 概要- 本社所在地：大阪府大阪市西区川口2丁目2-17 川口住倉ビルディング- 代表者：代表取締役社長 田中 慎也- 事業内容：EC事業・卸事業- 従業員数：509人jinius株式会社 概要- 所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3・4階 402- 代表者：代表取締役CEO 重松 知憲- 事業内容：・AI共創型採用プラットフォーム「yomitoki」の開発・販売・サポート・採用支援事業・戦略人事サポート事業- 資本金：5,460万円（資本準備金含む）