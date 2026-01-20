メディアエイド、米国シリコンバレーに初の海外拠点設置。経済産業省主催の「Japan Innovation Campus（JIC）」に採択

株式会社メディアエイド

ソーシャルメディアの力で産業を変革するSNSスタートアップ 株式会社メディアエイド（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役：九島 遼大、以下「メディアエイド」）は、このたび経済産業省が米国・シリコンバレーに設置するスタートアップ支援拠点 「Japan Innovation Campus（JIC）」 の第4期コワーキングメンバーとして採択されたことをお知らせいたします。今後、メディアエイドはJICに初の海外拠点を設置し、現地のネットワークやコミュニティを活用しながら、将来的なグローバル展開を見据えた市場調査、事業開発、パートナーシップ構築を推進してまいります。

■「Japan Innovation Campus」について

「Japan Innovation Campus（JIC）」は、経済産業省が設立したシリコンバレーのイノベーション拠点です。日本政府が掲げる「スタートアップ育成５か年計画」の取り組みとして経済産業省が主催し、森ビル、JETRO（日本貿易振興機構）が共同運営しています。

JICは、スタートアップや起業家の活動の拠点として開設され、米国をはじめとする世界に挑戦するスタートアップや、スタートアップ・エコシステムの関係者が集い、知見やマインドを共有し、その挑戦を加速するためのコミュニティの形成を目的としています。

- 住所：214 Homer Ave, Palo Alto, CA 94301- ホームページ：https://jp-innovation-campus.org/「Japan Innovation Campus」のオフィス外観経済産業大臣(当時) 出席のオープニングセレモニーの様子

■USシリコンバレー拠点設立の背景

メディアエイドは、「知らなかったを救う。」というミッションのもと、ソーシャルメディアの力で企業価値を創造する、SNSスタートアップです。2021年の創業以来、各種SNSを活用し企業支援を行うSNSソリューション事業を展開し、これまで大手企業や自治体をはじめ、累計600社以上を支援してきました。

2026年からはSNSコマース&IP事業本部を設立し、SNS上で影響力を持つKOLの育成・プロデュースと、ソーシャルコマース領域における商品企画・販売を一体で推進し、SNS起点でブランド価値と売上の両面を創出する事業基盤の構築を進めています。

近年、米国を中心にソーシャルメディア発のブランドがグローバルで成長する潮流が加速していることを受け、当社としても国内市場のみならず、海外市場を見据えた事業開発・パートナー連携・人材ネットワークの構築を強化する必要があると判断しました。

こうした背景から、グローバルなイノベーションエコシステムが集積する米国シリコンバレーに拠点を設立し、現地のスタートアップ、ブランド、EC関連プレイヤー等との接点を広げながら、SNSコマース&IP事業の多角的な展開に向けた取り組みを加速してまいります。

■今後の展望

JICのコワーキングメンバーとして、現地のネットワークやコミュニティを活用しながら、SNSコマース&IP事業における短期では国内展開、中長期ではグローバル展開を見据えた市場調査、事業開発、パートナーシップ構築を推進してまいります。

また、米国を中心とした海外市場におけるソーシャルコマースの動向や消費者インサイトを継続的に収集し、KOLとブランドの価値創出を支えるプロダクト・オペレーションの高度化に取り組みます。

今後もメディアエイドは、ソーシャルメディアを起点に新たな価値を創造し、国内外の事業成長に取り組んでまいります。

■株式会社メディアエイド 執行役員CFO松田からのコメント

この度、経済産業省が主催し、森ビル様、JETRO様が共同運営するシリコンバレーのイノベーション拠点に参画する事ができ、非常に喜ばしく感じております。現地企業様、同じコワーキングメンバーの企業様、現地のエコシステムの方々とともに、ステークホルダーの皆様の企業価値創造に取り組んで参ります。今後のメディアエイドの事業展開にご期待いただくとともに、引き続きのご支援・応援を何卒よろしくお願い致します。



We are truly honored to participate in this Silicon Valley innovation hub, organized by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and jointly operated by Mori Building and JETRO. Working alongside local enterprises, fellow coworking members, and the broader ecosystem, we are committed to driving corporate value creation for all our stakeholders. We ask for your continued support and invite you to look forward to MediaAid’s future expansion.

- Kohei Matsuda, CFO, Media Aid Inc.

■メディアエイドについて

株式会社メディアエイドは、「知らなかったを救う。」というミッションのもと、ソーシャルメディアの力で企業価値を創造する、SNSスタートアップです。現在「ソーシャルメディアをビジネスインフラにする。」というビジョン実現に向けて、SNSソリューション事業、SNSタレント事業、SNSプラットフォーム事業を展開しています。

社名：株式会社メディアエイド

設立：2021年4月

代表者：代表取締役社長 CEO 九島 遼大

資本金：3,000万円

事業内容：SNSソリューション事業、SNSコマース&IP事業

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 16階

会社ホームページ：https://mediaaid.co.jp/

SNSでの集客・採用に関するお問い合わせ：https://mediaaid.co.jp/contact/01

採用ページ：https://special-recruit.mediaaid.co.jp/