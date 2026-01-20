Helpfeel、「第1回バックオフィスDXPO 横浜′26」「第1回IT・情シスDXPO 横浜′26」に出展

株式会社Helpfeel

企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を提供する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役/CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）は、2026年1月20日（火）から1月23日（金）にパシフィコ横浜で開催される「第1回バックオフィスDXPO 横浜'26」「第1回IT・情シスDXPO 横浜'26」に出展することをお知らせします。

■第1回バックオフィスDXPO 横浜'26について

第1回バックオフィスDXPO 横浜'26は、総務・人事・経理などの管理部門を対象とした業務効率化やDX推進のための専門展です。

「経営支援・DX推進展」「人事・労務システム展」「採用・研修ソリューション展」「経理・財務システム展」「総務ソリューション展」「RPA・業務プロセス自動化展」の専門的な6つの展示会で構成されています。

Helpfeelは「総務ソリューション展」に出展いたします。

物品管理、社用車管理をはじめ、福利厚生など多岐にわたる総務業務を支援するソリューションが集う専門展です。

当社のブースでは、実際のデモを交えながらHelpfeelのAI検索型FAQ（ナレッジ検索システム）の使いやすさと導入効果をご体感いただけます。また、企業のAI活用を支援する「AIナレッジデータプラットフォーム」や最先端の「AIエージェント」もご紹介いたします。ぜひブースにお立ち寄りください。

■第1回IT・情シスDXPO 横浜'26について

第1回IT・情シスDXPO 横浜'26は、IT・情報システム部門の課題を解決するためのシステム開発・ITインフラ・セキュリティ・社内業務デジタル化に特化した専門展です。

「システム・アプリ開発展」「ITインフラ・セキュリティ展」「社内業務デジタル化展」の専門的な3つの展示会で構成されています。

Helpfeelは「社内業務デジタル化展」に出展いたします。

生産性向上や業務効率化に関する業務システムが集う専門展です。

■展示会詳細

１.

名称 第1回バックオフィスDXPO 横浜'26

開催日程 2026年1月20（火）9:30～18:00・2026年1月21日（水）9:30～16:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 パシフィコ横浜

主催 ブティックス株式会社

小間位置 6-30

公式サイト https://dxpo.jp/real/box/yokohama/

２.

名称 第1回IT・情シスDXPO 横浜'26

開催日程 2026年1月22（木）～23日（金）9:30～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 パシフィコ横浜

主催 ブティックス株式会社

小間位置 2-26

公式サイト https://dxpo.jp/real/fox/yokohama/system/

来場事前登録はこちら :https://dxpo.jp/u/box/yokohama26/registration/form

■ブース訪問予約システム

ブース訪問予約を行うことで、待ち時間を減らし効率的に展示会場を回れます。

事前にご登録いただいた方には、ギフトカードをお渡しいたします。



主催サイトより来場登録を行った上で、ご予約ください。

＜予約の流れ＞

- 来場事前登録(https://dxpo.jp/u/box/yokohama26/registration/form)する- 希望日時で予約をする- 当日ご来場の上アポイント実施

■企業のAI活用を推進する「AIナレッジデータプラットフォーム」

生成AIや大規模言語モデル（LLM）の社会実装が急速に進むなかで、見落とされがちなのが「AIが何を根拠に判断しているのか」という視点です。AIはモデル単体では機能せず、参照情報すなわち正確に整理されたナレッジデータが不可欠です。

生成AIや検索連動型AIが企業内外で活用される今、ナレッジデータはまさに企業の“情報インフラ”といえます。その一方で、日本企業のナレッジデータの整備は欧米に比べて遅れていると指摘されており（※1）、正確な応答や自社情報の最適な発信のためには、知識を構造化しAIが読み取れる形に整備する必要がありますが、本格的に取り組む企業はまだ少数にとどまっているのが実情です。

こうしたなか、Helpfeelはこれまで700を超えるサイトで（※2）FAQやナレッジ共有ツールを提供し、知見を蓄積してきました。その成果を発展させ、AIがより正しく・強く機能するための土台となる「AIナレッジデータプラットフォーム」の構築に挑戦しています。今後も公開Webサイトから社内利用まで、幅広いビジネス領域で知識活用を支援し、業務効率化と付加価値創出を推進してまいります。

※1：総務省「令和7年版情報通信白書」、野村総合研究所「日本企業のIT活用とデジタル化 - IT活用実態調査の最新結果から - 2025」による

※2：2025年8月1日時点

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役/CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業がもつ知識資産をAIが理解・活用できる形に整備し、ナレッジ基盤――いわばAI時代の“情報インフラ”を構築しています。AIの価値が参照する情報の質と構造によって左右されるなか、企業内外に点在するナレッジを構造化し、AIが正しく機能するための土台を提供することで、新たな付加価値の創出や業務効率化を実現しています。

現在、「ナレッジの創造・蓄積・活用」を一気通貫で支援する、以下の3製品を提供しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」