Gap、くまのプーさん生誕100周年を記念したベビー向けの「Gap x Disney - The Winnie the Pooh Collection」を1月20日(火)より順次発売
1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。
Gapは、ディズニーデザインのグラフィックアパレルGap × Disneyコレクションから、くまのプーさん生誕100周年を記念した「Gap x Disney -The Winnie the Pooh Collection」をモチーフにした特別なコレクションを、2026年1月20日(火)に公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp/ )、2026年1月21日(水)より全国のGapストアで順次発売します。
本コレクションは、価格帯が1,990~8,990円で、50～90cmサイズのベビー向けにアパレルから小物まで展開します。プーさんやティガー、ピグレット、イーヨーなど100エーカーの森に住む仲間たちをフューチャーしたスペシャルコレクションは、デニムパーカーセット、コットンガーゼ素材のトップス＆ボトムスセット、ニットセット、オーガニックコットン ボディスーツ、帽子やソックスなど、Gapらしい遊び心のあるデザイン性や、ベビーにとって着心地の良い素材にこだわったアイテムがラインナップします。
主要アイテム：
- アイコンデニムジャケット (8,990円): プーさんとピグレットの刺繍が大きく施されたデニムジャケット
- デニムオーバーオール (7,990円): スナップボタン付きで着脱しやすいデニムのオーバーオール
- ヴィンテージソフト パーカーセット (6,990円): くま耳付きフードがキュートでGAPロゴとプーさんが融合したフーディーとパンツのセット
- コットンガーゼ コーデセット (6,990円): 100エーカーの森で戯れているプーさんたちのイラストが描かれた、柔らかく肌心地の良いガーゼ素材のトップスとボトムスセット
- ニットセット (7,990円): 環境に優しいベターコットン素材を100%使用したニットトップスとニットパンツのセット
- オーガニックコットン ボディスーツ (3,990円): 新生児の敏感な肌にも優しいオーガニックコットンを100%使用した長袖のボディスーツ
- コットンガーゼ バケットハット (2,990円): リネン素材とコットン素材を使用したくま耳付きのバケットハット
- ソックス 3足セット (1,990円): バリエーション豊富でギフトにも最適なソックス 3足セット
@gap_jp @gapkids_jpをフォローして、くまのプーさんコレクションの最新情報をご覧ください。
Gap x Disney - The Winnie the Pooh Collection
先行販売：
2026年1月20日(火) am0:00より販売
Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/gap/featured/popular-characters/the-winnie-the-pooh-collection-3052371?tid=gjme001562)
一般販売：
2026年1月21日(水)
全国のGapストア：販売時間はストアのオープン時間に準ずる
アイテム詳細 ＊価格は全て税込み
アイコンデニムジャケット 8,990円
※一部店舗限定 ※全て60~90cm展開
デニムオーバーオール 7,990円
※一部店舗限定 ※全て60~90cm展開
ヴィンテージソフト パーカーセット 6,990円
※一部店舗限定 ※全て60~90cm展開
ニットセット 7,990円
※一部店舗限定 ※全て60~90cm展開
コットンガーゼ コーデセット 6,990円
※60~90cm展開
オーガニックコットン 足つきカバーオール 4,990円
※50~70cm展開
コットンガーゼ バケットハット 2,990円
オーガニックコットン ボディスーツ 3,990円
※50~90cm展開
ヴィンテージソフト ショートオール 4,990円
※50~90cm展開
デニム ラッフルフリル ショートカバーオール 5,990円
※60~90cm展開
グラフィックTシャツ 3,490円
※60~90cm展開
ソックス 3足セット 1,990円
(C)︎Disney
Gapについて
Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。