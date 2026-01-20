アーサー・ディ・リトル・ジャパン、プリンシパル岡田雅司が徳島県における「次世代技術活用セミナー」に登壇

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、マネージングパートナー・日本代表：原田 裕介、以下「ADL」）は、2026年2月26日（木）に開催される次世代技術活用セミナー（主催：公益財団法人とくしま産業振興機構、とくしま経営塾「長久館」）にて、ADLのプリンシパルであり、Automotive & Manufacturingプラクティスのコアメンバーの岡田雅司が「バッテリー産業の潮流と可能性 EVに留まらないバッテリーの拡がり」をテーマに登壇することを発表いたします。

■ “自動車“に限らない蓄電池関連産業の広がりとその活用性を解説

カーボンニュートラル社会の実現が世界的なトレンドであるなか、新興国の工業化や都市化によるエネルギー需要の増加、AIの急成長によるデータセンターの電力需要増加など、2050年には世界の電力需要が現在の2倍になると想定されており、二酸化炭素排出や資源枯渇、燃料価格の変動といった課題を抱える化石燃料から、再生可能エネルギーを活用した発電への転換が急務となっています。しかし、再生可能エネルギーによる発電は、天候や時間帯に左右されるため、「発電」と「消費」の需給バランスを安定させることが課題となっており、そのバランス安定剤として、蓄電池の重要性がより一層高まっています。

このような社会情勢の中、徳島県では、令和6年7月に「徳島バッテリーバレイ構想」を策定すると共に、電子部品・化学素材関連技術のサプライチェーンの素地を活かし、車載用に限定せず、多様な産業でのバッテリー活用を見据えた蓄電池産業の育成を図っています。この度開催される次世代技術活用セミナーでは、今後の参入機会等を検討に資するべく、自動車に限らないバッテリー産業の拡がりを詳説して参ります。

【「次世代技術活用セミナー」概要】

テーマ：バッテリー産業の潮流と可能性 EVに留まらないバッテリーの拡がり

開催日時：2026年2月26日（木）14:00～16:00

形式：オフライン開催

会場：とくしま産業振興機構 研修室（徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館2階）

登壇者：岡田 雅司 アーサー・ディ・リトル・ジャパン プリンシパル

参加費：3,000円

定員：30名

詳細URL：https://www.our-think.or.jp/328122/

【登壇者(ADL登壇コンサルタント)紹介】

岡田 雅司 (アーサー・ディ・リトル・ジャパン、プリンシパル)

早稲田大学 政治経済学部卒業。

東京オフィスのプリンシパルであり、Automotive & Manufacturingのコアメンバー。日系完成車メーカー、総合系ファームを経てADL入社。前職時代には経済産業省 製造産業局への出向経験を有する。

完成車メーカーや部品サプライヤー、業界団体、官公庁を中心とした自動車業界、並びにエネルギー業界を始めとした関連業界に対するコンサルティングに一貫して従事。特に電動化、エネルギー×モビリティ、AD/ADAS、E/Eアーキテクチャ、Vehicle OSといった自動車業界のキーアジェンダに関する支援実績を多数保有し、近年では自動車流通関連の変革にも注力。

中・長期戦略策定やビジョン策定、産業構造分析に加えて、実行支援・トランスフォーメーション等のSide-by-Sideでの支援や、官公庁での経験を活かした自動車産業政策立案へも従事する等、“日本の自動車産業全体の永続的な発展への貢献”をテーマに幅広く取り組む。

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ21拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東4拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

マネージングパートナー：原田 裕介

本社所在地：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL：https://www.adlittle.com/jp-ja