【新刊情報】「スマホは脳に悪い」は誤解だった？認知症専門医が提唱するデジタル時代の新・予防習慣。『脳にいいスマホ　認知症をスマホで予防する』発売

医療法人すずらん会

医療法人すずらん会（所在地：福岡県福岡市、理事長：内田 直樹）は、当法人が運営する「たろうクリニック」院長・内田直樹による著書『脳にいいスマホ 認知症をスマホで予防する』がAmazonほか全国書店にて発売されましたことをお知らせいたします。

本書は、毎月約1,200名の在宅医療を支援する認知症専門医が、スマートフォンを「認知症予防の最強のツール」として活用するための具体的ノウハウを体系化した一冊です。

Amazon販売ページ： https://amzn.asia/d/31eFdG3

■出版の背景

「スマホを見ると脳が疲れる」「デジタル認知症になる」といったネガティブな言説が飛び交う現代。しかし、認知症専門医である著者は「使い方の『報酬設計』さえ変えれば、スマホは認知症予防の強力な武器になる」と提唱します。 本書では、世界的医学雑誌であるランセット委員会が指摘する「修正可能な14のリスク因子（難聴、社会的孤立、うつ、運動不足など）」に対しスマートフォンがいかに有効な対策ツールとなるかを医学的見地から解説。さらに、シニア世代こそ活用すべき「生成AI」との対話法など、テクノロジーを味方につけた新しい予防医療の形を提案します。

■本書の3つの特徴

1. 「スマホ＝脳に悪い」を覆す、医学的・科学的アプローチ

ドーパミンによる「承認依存」のループから脱却し、社会とのつながりを強化する「支援ネットワーク」へとスマホの役割を再定義。「ながら時間」の有効活用や音声入力の活用など、脳へのストレスを減らし機能を強化する具体的な設定・使用法を伝授します。

2. 認知症「14のリスク因子」をスマホで撃退

聴力の低下（難聴）、社会的孤立、運動不足、高血圧、糖尿病など、認知症発症に関わる14のリスク因子に対しスマホアプリや機能を活用した具体的な管理・対策法を網羅。「備え」としてのスマホ活用術を解説します。



3. シニアこそ「生成AI」を相棒に

第4章では、話題の「生成AI」をシニア世代の「知的活動」や「健康習慣」のパートナーとして活用する方法を提案。朝の挨拶から雑談、健康管理のアドバイスまで、AIとの対話を通じて脳を刺激し、孤独感を解消する新しいデジタルライフを紹介します。

■目次（一部抜粋）

第1章 認知症予防の2本柱

認知症をスマホで予防する

認知症の「14リスク」にアプローチ

第2章 脳にいいスマホの使い方、よくない使い方

うっかりやりがち「脳によくないスマホの使い方」

「脳にいいスマホ」へ ---- 「ドーパミン」の再設計

第3章 脳にいいスマホに変わる「5つのチェンジ」

スマホとインターネットの中に「居場所」を作る

「音声入力」「メモ機能」「アラーム」だけは使いこなす

「承認依存」を「支援ネットワーク」に変える

ゲームはどう活用するか

第4章 生成AIを相棒にして「知的活動」「健康習慣」を増やそう

知的シニアの相棒は「AI」

AIと気軽に会話をしてみる

第5章 認知症の予防は「備え」になる

認知症を怖がりすぎない

認知症とどう付き合うか

■書籍概要

タイトル： 脳にいいスマホ 認知症をスマホで予防する

著者： 内田 直樹（医療法人すずらん会 たろうクリニック院長）

発売日： 2026年1月19日

定価： 1650円（税込）

出版社： サンマーク出版

URL： https://amzn.asia/d/31eFdG3

■著者プロフィール

内田 直樹（うちだ・なおき） 精神科医、認知症の専門医として在宅医療に携わるかたわら、福岡市を認知症フレンドリーな町とする取り組みを行っている。NPO地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク副会長、みんなの認知症情報学会理事など、認知症や在宅医療に関わる多数の団体にて役職を持つ。オンライン診療も保険適応前から取り組み、自身でもプログラミングを行うなど、テクノロジーの活用にも積極的である。西日本新聞にてコラム「認知症あれこれ通信」を連載中。

■法人概要

法人名： 医療法人すずらん会

代表者： 理事長 内田 直樹

所在地： 福岡県福岡市東区名島1－1－３１

事業内容： 在宅療養支援診療所「たろうクリニック」の運営、認知症および在宅医療の提供

URL： https://taro-cl.com/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

医療法人すずらん会 広報担当：古川信之 電話：092-410-3333