Autodesk「Fusion Connect 2026」に、Final Aim 最高デザイン責任者・横井が登壇

株式会社 Final Aim

株式会社Final Aim（本社：米国デラウェア州 ／ 代表取締役社長：朝倉雅文、取締役：横井康秀、以下 Final Aim）は、3Dデザインや設計ソフトウェアの世界的なリーダーでアメリカに本社を置くAutodesk, Inc.の日本法人であるオートデスク株式会社（以下、オートデスク社）が、2026年1月23日にベルサール東京日本橋にて開催する「Fusion Connect 2026」に、共同創業者兼最高デザイン責任者の横井が登壇することをお知らせいたします。

「Fusion Connect 2026」は、日本の製造業におけるデータ・プロセス・人をつなぎ、未来を創出することを目的としたイベントです。主催するオートデスク社は、米国 Autodesk, Inc. の日本法人であり、デザイナーやエンジニア、建築家、建設業者、メーカー、3Dアーティスト、プロダクションチームなど、多様なクリエイターや専門家に向けたソフトウェアを提供するグローバルリーダーです。

AI による設計・ものづくり領域への大きな変革が進む中、オートデスク社は自社製品に AI を横断的に実装しており、なかでもその中心的な存在であるAutodesk Fusionは次世代のデザイン・設計アプローチを担っているといっても過言ではありません。



この度、弊社のこれまでの取り組みとプラットフォームの連携が評価され、最高デザイン責任者の横井が登壇する運びとなりました。

これからのものづくりビジネスのためにどういった取り組みが必要かを「設計」「加工」「データ活用」の観点からお伝えする個別セッションのうち、横井は「インダストリー＆セグメント」の分野で「データ活用」をテーマにプレゼンテーションを行う予定です。

生成AIの活用がデザインプロセスに広がりつつある今、いかに創造性を高めるかが多くの企業にとって重要なテーマとなっています。一方で、デザインデータの扱いや知財リスクはこれまで以上に複雑化しているのもまた事実です。

本セッションでは、Final Aimが企業導入の現場で培ってきた実践的な知見をもとに、創造性を高めるためのアプローチとともに、生成AI活用時に必須となるデザインデータの安全な管理や、知財を確実に保護する方法について、実践的な視点から解説します。

イベントの参加費は無料（事前登録制）ですので、ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。

■「Fusion Connect 2026」開催概要

・日時： 2026年1月23日（金）12:00-18:15

・タイムテーブル：

12:00～13:00 受付・開場

12:00～18:15 展示

13:00～13:45 基調講演

14:05～17:05 個別セッション

17:20～18:15 懇親会・ネットワーキング

・形式： 対面式

・会場： ベルサール東京日本橋

（東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワーB2・4F・5F）

・参加費：無料・事前登録制

・主催： オートデスク株式会社

・ウェブサイト：

https://events.autodesk.com/flow/autodesk/fusionconn26/mainevent/page/home





■ 登壇者について

横井 康秀／Yasuhide “Yasu” Yokoi

株式会社Final Aim 共同創業者 兼 最高デザイン責任者。日本生まれオーストラリア育ち。多摩美術大学卒業後、株式会社ニコンを経て3Dプリントのスタートアップに初期参画。デジタル製造プラットフォームを立ち上げ、2017年に東証一部上場大手企業にM&A。2019年にFinal Aimを共同創業。デザインと新規事業の創出に取り組む。2024年、データの真正性を守りデザインに新しい価値を与えるプラットフォーム「Final Design」をローンチ。デザイン受賞歴はiF、Red Dot、Singapore Good Design、GOOD DESIGN AWARDなど。

■ Final Aimについて

Final Aimは、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」を提供しています。2022年4月に米国に本社を設立し、同年9月にはシリコンバレー発の世界的なスタートアップアクセラレーター「Berkeley SkyDeck」に採択。そのプログラム内で、23年2月に「The Most Likely to Become the Next Unicorn」に選ばれました。また、同年6月には北カリフォルニアジャパンソサエティとスタンフォード大学が共催する「Japan - US Innovation Awards」において「Innovation Showcase」を受賞しました。さらに、エンタープライズ領域で高い評価を得るシリコンバレー発のアクセラレーター「Alchemist X」にも採択されています。24年10月には、Autodesk社がSan Diegoで主催する世界中から12,000人以上が集まる最大級のカンファレンス「Autodesk University」において、同社CEO Andrew Anagnost氏の基調講演で弊社が紹介されました。2025年NVIDIA社がSan Joseで主催する「NVIDIA GTC2025」で開催される「DesignAI Live」に登壇するなど、グローバルでの評価と実績を積み重ねています。

社名：株式会社Final Aim（Final Aim, Inc.）

所在地：米国・デラウェア州 ／ 日本・東京都

創業者：代表取締役社長 朝倉 雅文 ／ 取締役 横井 康秀

事業内容：デザイン・デジタル製造分野における、生成AI活用時の知的財産権課題の解決支援

ウェブサイト：https://final-aim.com