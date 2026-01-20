CPA悪化の裏側で何が起きているのか？AIの誤学習・アドフラウド・ブランドリスクの兆候と見抜き方を解説

株式会社Spider Labs

株式会社Spider Labs（本社：東京都港区、代表取締役：大月 聡子、以下「Spider Labs」）は、株式会社インティメート・マージャー、株式会社ガラパゴスと共催で、無料オンラインウェビナー「CPA悪化の裏側で何が起きているのか？ AIの誤学習・アドフラウド・ブランドリスクの兆候と見抜き方」を、2026年1月29日（水）に開催いたします。

■ CPAが悪化する“本当の原因”に、気づいていますか？

イベント詳細・お申し込み :https://spider-labs-19818430.hs-sites.com/20260129-webinar?organizationId=2871

デジタル広告への投資が拡大する一方で、「CPAが悪化しているが、原因がわからない」「運用改善を重ねても成果が戻らない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

その背景には、

- AI広告における誤ったデータ学習- 不正トラフィック・不正CVによるアドフラウド被害- ユーザーの反応低下を招くクリエイティブ疲弊やUX劣化

といった、“広告の裏側で進行する見えない品質低下”が複雑に絡み合っています。

本ウェビナーでは、AI広告・データ設計・アドフラウド・クリエイティブ品質という3つの視点から、CPA悪化の兆候をどのように見抜き、どこから改善に着手すべきかを、60分で体系的に解説します。

■ ウェビナー概要

CPA悪化の裏側で何が起きているのか？AIの誤学習・アドフラウド・ブランドリスクの兆候と見抜き方

日時（ライブ配信）：2026年1月29日（木）11:00～12:00

アーカイブ配信：

2026年1月30日（金）11:00～12:00

2026年2月4日（水） 11:00～12:00

形式：オンライン開催（参加無料／事前申込制）

対象：広告・マーケティング担当者、事業責任者

共催：株式会社Spider Labs、株式会社インティメート・マージャー、株式会社ガラパゴス

ウェビナー詳細・お申し込みURL：https://spider-labs-19818430.hs-sites.com/20260129-webinar?organizationId=2871

■ プログラム

第一部｜AI×広告は「データの渡し方」で差がつく

P-MAXなどのAI広告において、誤学習が起きる構造と、CPA悪化を防ぐためのデータ設計の見直しポイントを解説します。

（登壇：株式会社インティメート・マージャー）

第二部｜なぜ広告は効かなくなるのか？“アドフラウド”が招く見えない損失

不正トラフィックや不正CVがAI学習を汚染し、広告費の浪費につながる実態と、最新のアドフラウド対策、実際の改善事例を紹介します。

（登壇：株式会社Spider Labs）

第三部｜その広告、疲弊していませんか？ CVRを蝕む「クリエイティブ品質」の見抜き方

クリエイティブ疲弊やUX劣化といった、成果を静かに下げる要因をどう見極め、改善につなげるかを解説します。

（登壇：株式会社ガラパゴス）

■こんな方におすすめ

■株式会社Spider Labsについて

- CPAが悪化しているが、原因が特定できていない- AI広告・P-MAXの挙動がブラックボックス化していると感じている- クリックは集まるが、成果につながらない- 広告の「質」やブランドリスクまで含めて見直したい

社名：株式会社Spider Labs

本社所在地：東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル4階

代表取締役：大月 聡子

事業内容：アドフラウド対策ツール「Spider AF」の企画・開発・運営

転売・不正リード・アフィリエイト等マーケティングセキュリティソリューション提供

設立：2011年4月

ウェブサイト：https://jp.spideraf.com/