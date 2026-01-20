人流ビッグデータ、初の入門書！ GEOTRA書籍 『まちづくりのための人流ビッグデータ活用入門』が2月1日（日）より全国書店・ネットで発売開始！

株式会社GEOTRA

株式会社GEOTRA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：陣内 寛大）は、都市計画や交通、観光、防災など、まちづくりに関わる方に向けた書籍『まちづくりのための人流ビッグデータ活用入門』を執筆、2月1月（日）より全国書店・ネットで順次発売開始されることをお知らせいたします。本書は、人流ビッグデータの基礎から分析手法、具体的な活用事例までを体系的に解説し、実務に活かすための知識を整理した一冊となっています。

人流ビッグデータは、人の移動や滞在を面的かつ時系列で捉えることで、都市計画や交通、観光、防災など、まちづくりに関わるさまざまな意思決定を支えるデータとして注目を集めています。一方で、実務の現場では「人流データで何ができるのかわからない」「どう読み解き、施策に活かせばよいのかが分からない」といった声もまだまだ少なくありません。本書は、そうした課題意識から生まれました。

本書では、人流ビッグデータの基礎知識やデータの特性、分析の考え方を整理するとともに、都市計画、交通、防災、観光、エリア開発などの分野における具体的な活用事例を紹介しています。人流データを単なる新技術としてではなく、エビデンスに基づく実践的なまちづくりに活かすための知識と視点を提供する一冊です。

■書籍構成

第1章 なぜ人流データが注目されるのか？

第2章 人流データとは何か? まず押さえたい基礎知識

第3章 何がどうわかるのか? 人流データの分析手法

第4章 実例でわかる人流ビッグデータ活用のケーススタディ

第5章 どうすれば実践できる? 人流データ活用のポイント

第6章 今後のトレンドはどうなる? 人流ビッグデータ活用の未来予測

■著者プロフィール陣内 寛大（じんない・のぶひろ）

株式会社 GEOTRA 代表取締役社長 CEO

大阪大学基礎工学研究科卒。学生時代はデータサイエンティスト。2018年に三井物産に新卒入社し、Digital Transformation（DX）取り組みの立ち上げや全社戦略の立案を主導。また、東南アジアにおけるスマートシティ開発案件に複数従事。2021 年より三井物産×KDDI の共同プロジェクトを立ち上げ、2022 年にGEOTRA を設立。29 歳（当時・三井物産最年少）で代表取締役社長に就任。

樋田 英能（ひだ・ひでたか）

株式会社 GEOTRA プロジェクトマネージャー

2018 年早稲田大学商学部卒。2019 年同大学院商学研究科修了。大学ではマーケティングコミュニケーションを専攻。KDDI に新卒入社後、キャリアデータを活用した新規ビジネスの企画部門に所属し、位置情報ソリューションの企画・プロモーション・アライアンス推進を担当。2022 年にGEOTRA に参画し、主にマーケティングの企画・推進に従事。現在はプロダクト企画やアライアンスを担当。

■株式会社GEOTRA

GEOTRAは、「データの力で社会を前に進める」をミッションに掲げる、三井物産とKDDIの合弁会社です。 ビッグデータ、特に人流データなどの位置情報の取り扱いに深い知見を有し、AI技術も駆使して世の中の様々な事象や組織内の動きを詳細に可視化、分析、シミュレーションすることを主な事業としております。特に、ヒト1人1人、車1台1台の高粒度な人流を再現する人流データを「GEOTRA Activity Data（ジオトラアクティビティデータ）」と呼び、まちづくりや観光、交通、土木などの様々な分野でご活用いただいています。

2022年4月の設立以降、多くの大手企業・団体・自治体様にご活用いただき、お客様からの期待値が益々高くなっており、海外展開も始まっています。

GEOTRAの詳しい情報は、GEOTRAホームページ（ https://www.geotra.jp/ ）をご参照ください。

■書籍概要

書籍名：『まちづくりのための人流ビッグデータ活用入門 』

著者：陣内寛大・樋田英能・株式会社 GEOTRA

出版社：株式会社 学芸出版社

発売日：2026年2月1日 （以降、順次発売）

定価：2,750円（税込）

ISBN：978-4-7615-2961-1

