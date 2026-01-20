ナインシグマ・ホールディングス、ITトレンドEXPO2026 Springに登壇

ナインシグマ・ホールディングス株式会社

ナインシグマ・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：諏訪 暁彦、以下「ナインシグマ」）は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に登壇します。

本セッションでは、「AIを選ぶ前に、製造業が考えるべきこと ― 成果につながるAI活用の進め方」をテーマに、AIツールの選定に入る前に整理すべき視点や、実際に成果につなげるための考え方について解説します。

近年、生成AIをはじめとしたAIツールやサービスが急速に普及する一方で、「どのAIを選べばよいかわからない」「導入したものの、業務成果につながっていない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

製造業での取り組み事例をベースにしつつ、業種を問わず応用可能なAI活用の考え方を整理し、AI導入を検討する企業にとっての実践的なヒントを提供します。

また、ITトレンドEXPOは、Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。

【実績】

- 累計登録者数:21万人突破- 最大出展製品数:709製品- 最大セッション数:123セッション- 母体サイト「ITトレンド」:年間2,000万人が利用する法人向けIT製品の比較サイト

当社は本展示会にて「AKCELI」を同時に展示し、最新資料のダウンロードも可能です。

■イベント概要

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

来場 ： 無料

登録 URL ： https://it.expo.it-trend.jp/key/uicky0nu

主催 ： 株式会社Innovation ＆ Co

視聴方法 ： 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで

本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

■セッション概要

講演タイトル： AIを選ぶ前に、製造業が考えるべきこと ― 成果につながるAI活用の進め方

講演日時 ： 2026年3月6日（金）14:20～14:45

登壇者 ： ナインシグマ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長：諏訪 暁彦

イベント登録後、タイムテーブルより視聴予約が可能です。

■AKCELI（アクセリ）について

AKCELI（アクセリ）は、既存技術の用途探索や社外技術との融合をAIで加速させるアイデア創出支援サービスです。

技術やテーマを入力するだけで、数週間かかっていた情報収集・探索業務が、数分～数十分で完了。

製造業・素材・電機業界を中心に、既にさまざまな企業で導入が進んでいます。

サービスの詳細は、本サービスのウェブサイト（https://www.ninesigma.com/jp/akceli/）をご覧ください。

■ ナインシグマ・ホールディングス株式会社について

ナインシグマは、経営理念「We make innovation happen」のもと、企業のR&D部門等に伴走し、

各社の持つ技術の潜在能力を引き出して、新規事業・研究開発テーマの創出から推進までの

イノベーション活動を支援しています。

2006年に日本法人（ナインシグマ・アジア・パシフィック株式会社）を設立、2022年にはナインシグマ・ホールディングス株式会社との経営統合を行い、世界105か国・10,000件以上、日本国内で1,600件以上のオープンイノベーション支援実績があります。

- 本社：東京都千代田区内神田1-3-3- 代表取締役社長：諏訪 暁彦- 企業ホームページ： https://www.ninesigma.com/jp/

■本件に関するお問合せ先

ナインシグマ・ホールディングス株式会社

マーケティング担当：渡邉 恭祐

TEL : 03-3219-2006／E-mail : contact_akceli@ninesigma.com