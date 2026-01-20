新感覚！泡トリートメントで話題の【non haru:home（ノンハルホーム）】が、『ヘアモイストトリートメント』を合計100名様にプレゼント

株式会社nijito

株式会社nijito（本社：東京都港区、EC部門：福岡市中央区）が展開する『ダブル泡設計』×『素髪保湿設計』のヘアケアブランド non haru:home（ノンハルホーム） は、新感覚！泡トリートメントで話題の「ヘアモイストトリートメント」をInstagram・X・Threadsの公式アカウントをフォロー＆いいね！等で抽選で100名様に当たるキャンペーンを開催いたします。

泡が髪一本一本を包み込むようになじむ、新感覚のトリートメント。non haru:homeの「ヘアモイストトリートメント」は、毎日のヘアケアを、より軽やかで心地よい時間へと導くことを目指して生まれました。このたび、より多くの方にその使い心地を体験していただく機会としてお届けいたします。

■ キャンペーン概要

■ non haru:home「ヘアモイストトリートメント」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32924/table/69_1_def8b14c690004ae88e43e768d431e3a.jpg?v=202601201021 ]

non haru:homeの「ヘアモイストトリートメント」は、“泡立つ”という新発想を取り入れた、ノンシリコンのトリートメントです。トリートメントでありながら、ふわっと泡立つやさしい手触り感が特長で、思わず続けたくなる新感覚のケア体験を叶えます。

濃密な泡が髪一本一本を包み込むことで、補修・保湿成分がすばやく行き渡り、手軽に泡パックのようなケアを、待ち時間なく洗い流すだけで実現。コラーゲン・セラミド(*1)がうるおいを保ち、ケラチン・タンパク質(*2)が傷んだ髪を補修します。ノンシリコンでありながら指通りがなめらかに仕上がり、髪も気分もふわっと軽くなるようなケア体験をお届けします。

*1 サクシノイルアテロコラーゲン、サッカロミセス/（パイナップル果汁/コラーゲン）発酵液、グルコシルセラミド、セラミドNA

*2 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、加水分解ウールキューティクルタンパク、加水分解エンドウタンパク

■ 各SNS公式アカウント

左から「ヘッドクレンズシャンプー」「ヘアモイストトリートメント」

3つのアカウントを開設しております。お使いのアカウントから、お気軽にアクセスください。

Instagram ▶▶▶ :https://www.instagram.com/non_haruhome/Ｘ(旧Twitter)▶▶▶ :https://x.com/haru0801_1812?s=21&t=PSLgzGj46NNov82O5xiVggThreads ▶▶▶ :https://www.threads.com/@non_haruhome?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

●non haru:homeについて

「non haru:home」はシャンプーもトリートメントも泡立つ「摩擦レスのW泡設計」です。髪をこすらず包み込む濃密な泡が髪と地肌を優しく整え、さらに、素髪保湿設計によってコーティングに頼らず髪本来の美しさを引き出し、軽やかでまとまりやすい仕上がりへ導きます。「haru」ブランドが提唱する、ただ髪を整えるだけでなく、肌と髪に触れることで、自分と向き合う「ヘッドビューティ」という新習慣を、ライトに実践するためのカジュアルラインです。地肌の状態が変われば、髪や肌の調子も変わる。だからこそ、「地肌ケア」を軸に、自然体でありのまま美しくいられる日常を提案していきます。

non haru:home 公式ブランドサイト：https://non.haru-shop.jp/

お求め先：AMAZON(https://amzn.asia/d/8f2TPJv)、楽天(https://www.rakuten.co.jp/haruhomeshop/)、全国のバラエティショップ、ドラックストア等（※お取り扱いがない店舗もございます）

『ダブル泡設計』×『素髪保湿設計』のnon haru:home●haruについて

ヘッドビューティブランド「haru」は、シリーズ累計出荷本数800万本(*3)を突破したロングセラー「kurokamiスカルプ（haruシャンプー）」を展開し、現在はECサイトおよび全国約5,000店舗で商品をお届けしております。haruは、髪や地肌を整える時間を通じて自分自身と向き合う“ヘッドビューティ”という新しいセルフケア習慣を提案し、年齢を重ねることを前向きに捉え、“わたしらしく、美しく生きる”を支えるブランドとして、今後も多様な商品や体験を提供してまいります。

(*3) リニューアル前商品、限定シリーズ、kurokami シリーズ 3 種類含む 2025 年 10 月時点メーカー出荷実績（自社調べ）

haru公式オンラインショップ：https://www.haru-shop.jp/

haru公式Instagram：https://www.instagram.com/haru_tennen100/

haru公式LINE：https://page.line.me/460ekqvm?openQrModal=true

ヘッドビューティブランド haru（ハル）●nijitoについて

nijitoは、変わりゆく日々の中で、どんな時も「自分らしくありたい」という想いに寄り添う会社です。プロエイジング・カンパニーとして、“いまの自分”を、もっと好きになるために、少しでも前向きに、自分らしくいられる時間が、日々の中に増えていくことを願って──。

“Every day is a new day.”

一日一日が、より自分らしく、少しでも前向きなものになるように。そんな社会をつくるために、nijitoは挑戦を続けていきます。

プロエイジング・カンパニー nijito（ニジト）

【会社概要】

株式会社nijito

本社：東京都港区芝公園2丁目2-22 芝公園ビル8F

福岡：福岡県福岡市中央区天神3丁目4-5 ピエトロビル6F

TEL：092-713-5778 FAX：092-400-0848

HP：https://nijito.jp