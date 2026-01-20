THE SCENE×アミューズのHOBIE BASE第2弾、天体のリズムに同期する『新月・満月ウェルネスリトリート』を開始

株式会社アミューズ

株式会社アミューズ（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町、代表取締役会長 兼 社長：大里洋吉）は、奄美大島本島の最南端にあるウェルネスリゾートホテル「THE SCENE amami wellness & resort」（運営：株式会社nobitel、東京都新宿区、代表取締役：黒川将大）が開業10年目を迎える節目にあわせ、協業プロジェクト「HOBIE BASE THE SCENE AMAMI」の第2弾として2026年2月1日より特別プランを開始いたします。

本取り組みは、世界自然遺産・奄美大島の最南端に位置するウェルネスリゾート「THE SCENE」のかつて好評を博した「満月新月TRIP」に、アミューズが展開する足漕ぎカヤック「HOBIE（ホビー）」を融合。エンジン音のない静寂の中、海面に近い目線で月や星と一体になる、これまでにない「ネイチャークレンズ」体験を提供します。

本プログラムの舞台となる鹿児島県瀬戸内町は、環境省が実施した令和6年度冬の「夜空の明るさ調査（令和7年1月実施）」において、全国第1位から第4位までを独占。

中でも全国1位の評価を得た「ホノホシ海岸」に最も近い当リゾートだからこそ叶う、圧倒的な暗闇と星空を活かした「体験型ナイトタイムエコノミー」の新たな提案です。

■満月の夜：月の道（ムーンロード）を自らの足で進む「月光浄化」

満月のエネルギーが最大になる夜、海面に現れる幻想的な「月の道（ムーンロード）」をHOBIEで進みます。

HOBIEはパドルを使わないペダル式足漕ぎカヤックのため水音が最小限に抑えられ、没入感が高まります。両手が自由になるため、水上で月を眺めながらの瞑想も可能です。

※本画像はイメージです(AI 生成)

■新月の夜：漆黒の海で感覚を研ぎ澄ます「ゼロ・リセット」

月明かりのない新月の夜、街灯のない瀬戸内町の海は天然のプラネタリウムへと変わります。

暗闇の海上を進む不安を、HOBIEの圧倒的な安定性が安心感へと変えます。ただのアクティビティではなく、「水・大地・身体・心」をつなげる総合的なウェルネス体験です。

デジタル化が進む現代において、奄美大島という特別な環境だからこそ実現できる「本来の自分に還る時間」をご提供します。

※本画像はイメージです(AI 生成)

■地域共生と持続可能な観光

アミューズは、環境省の「国立公園オフィシャルパートナー」として、自然環境の保全と魅力発信に取り組んでいます。

本プランにおいても、日本屈指の美しい星空という地域資源を後世へ引き継ぐため、環境への負荷が低い足漕ぎカヤック「HOBIE」を採用し、夜間観光資源を有効活用する「ナイトタイムエコノミー」を推進しながら、自然との共生を追求します。

■プラン概要

プラン名称：HOBIE×新月・満月ウェルネスリトリートプラン

内容：HOBIEナイトクルーズ／新月・満月特別ディナー／朝のアーシング瞑想／宿泊（朝・夕食付）

実施期間：2026年の新月・満月を含む前後2日間

《モデルスケジュール》

1日目

15:00 チェックイン & セルフアーシング（裸足で大地に触れ、奄美の自然とつながる）

18:30 夕食（島の恵みを味わうディナー）

20:30 HOBIEナイトクルーズ（日本一の星空、またはムーンロード）

2日目

07:00 アーシング瞑想 & ヨガ、朝食

09:00 自由行動 ： HOBIE（足漕ぎカヤック）で漕ぎ出す、生命の海。クジラが舞い、ウミガメが憩う世界。

自然遺産のフィールドへ

18:00 夕食

21:00 ムーンウォーター・ワークショップ（ヨガ）

3日目

08:00 サンライズ・ブレックファスト

11:00 チェックアウト

■メディア関係者様限定情報

【1社限定】フルサポート取材招待（抽選）

往復交通費（最大20万円まで実費負担）、宿泊費（2泊3日）、滞在中の食事を無償提供。

対象：2026年2～5月掲載検討のメディア様

申込期限：2026年1月31日（土）

応募方法：「フルサポート取材招待希望」と明記し、info_scene＠hotel-scene.jpまでご連絡ください。

【5社限定】読者プレゼント提供

5社限定で各社読者様にHOBIE体験付き「奄美大島ウェルネスステイ2泊3日特別プラン（1組2名）をプレゼント。

株式会社アミューズについて

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町西湖997

代表者：代表取締役会長 兼 社長 大里洋吉

事業内容：サザンオールスターズ、福山雅治らのアーティストマネジメントをはじめ、映像作品の制作・販売、オリジナル舞台制作などを手がける総合エンターテインメント企業。近年はIP開発やライフカルチャー領域にも事業を拡張しています。

HOBIEは山梨県西湖から全国の水辺に拠点を展開し、地域資源の再生と活用を推進。2025年12月には環境省より「国立公園オフィシャルパートナーシップ」の契約に基づき、国立公園の魅力を水辺から発信し、地域資産をプロデュースしていく活動を強化しています。

公式サイト：https://www.amuse.co.jp/

■ウェルネスリゾート「THE SCENE」について

世界自然遺産・奄美大島最南端に位置するウェルネスリゾートホテル。自然の力で心・体・脳を浄化する「ネイチャークレンズ」をコンセプトに、全室オーシャンビューの客室から加計呂麻島を望む絶景が広がります。瞑想、サンセットヨガ、SUPなどを通じたウェルネス体験を提供します。

住所：〒894-1523 鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈970

Web：https://hotelthescene.com/

Instagram：https://www.instagram.com/the_scene_wellnessresort/

■運営会社概要（THE SCENE）

社名：株式会社nobitel

代表者：代表取締役社長 黒川将大

所在地：東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑2F

設立：1993年10月

資本金：39億5,005万9,995円

事業内容：フィットネス／EC／トラベル・ホテル／トレーナー育成／デジタルソリューション・マーケティング