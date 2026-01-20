成果を生み出すコミュニティで、日本の起業環境を底上げする挑戦

株式会社ニッポン放送

未来をつくるスタートアップ企業にフォーカスし、パーソナリティの宇垣美里がスタートアップ企業の挑戦や革新的なアイデアに迫り、それぞれの「夢」を深堀りしていくポッドキャスト番組『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』の第55回が1月20日（火）に配信された。

第55回のゲストには株式会社Leading Startup Squareの代表取締役である御幡勇気が登場。

同社はスタートアップ向けの完全審査制コミュニティ を企画・運営する企業。単なる交流の場ではなく、「成果協創型スタートアップコミュニティ」 を掲げ、起業家同士、さらには大企業・自治体・グローバル企業など、様々なプレイヤーをつなぐことで、事業成果を生み出すことを目的としている。

起業の経緯について御幡が「学生時代はいわゆる“パリピ”で、クラブのイベントなども開催していた。その頃から起業は意識していた」と説明すると、宇垣も立ち振る舞いから、御幡の明るい人柄を感じ取っていたようで笑顔で「そんな気はしていました」とコメントした。

余暇の過ごし方を聞かれると御幡は「サウナ、旅行、毎日のエンターテインメント鑑賞。エンターテインメントは毎日深夜2時～深夜4時まで見るようにしています」と列挙し、宇垣は「ビジネスで成功するには体力も重要なんですね」と、そのバイタリティに驚いた。続けて宇垣が「どんな人が、起業家として成功しやすいですか？」と質問すると、御幡は「体力はあったほういいですね。それと本気度だと思います。どれだけ命をかけてそのビジネスに取り組めるかが大切です」と答えた。

最後に宇垣が「生活を送ったり、仕事をするうえで大切にしていることはありますか？」と質問すると、御幡は「『能ある鷹は爪を出せ』。SNSなどが発達し自分で情報発信ができる時代だからこそ、能力はどんどん見せていって、自分自身に追い込みをかけることも重要」と起業家としての心構えを明かした。

『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』は毎週火曜午前6時頃、ニッポン放送PODCAST STATIONほか各ポッドキャストアプリで配信中。

【番組概要】

番組名 宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン

パーソナリティ 宇垣美里

配信日時 毎週火曜日 午前6時頃

配信先 ニッポン放送PODCAST STATION (https://podcast.1242.com/ )、

Apple、Spotify、Amazon Music等 各種Podcastアプリ

