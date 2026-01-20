【1/21（水）開催】建築ビジュアライゼーションに携わる方必見！D5 Render 3.0 新機能紹介セミナー【参加無料】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/ ）は、リアルタイムレンダラー「D5 Render」の最新アップデートを紹介するオンラインセミナー「D5 Render 3.0 新機能紹介セミナー」を、2026年1月21日（水）に開催いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/seminar/d5-render-3-0-updates/

D5 Render 3.0の進化を体感！新機能とワークフロー強化の全貌を解説

建築・インテリア・プロダクトデザインなど、さまざまな分野で急速に導入が進むD5 Renderが、待望のバージョン3.0にアップデートされました。今回のアップデートでは、「海洋」機能の追加やマテリアルの改良、AI機能の強化など、ワークフロー全体に関わる機能が大きく進化しています。

さらに、これまでTeam版限定だった「ルームツアー機能」と「Cesium連携機能」が、ついにPro版でも利用可能になりました。

本セミナーでは、バージョン3.0で追加された新機能や強化されたワークフロー、そして改めて注目される「ルームツアー機能」について、デモンストレーションを交えながらわかりやすく解説します。すでにD5 Renderをご利用中の方はもちろん、これから導入を検討されている方にもおすすめの内容です。ぜひお気軽にご参加ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3c7lDY98oY ]

■講演内容

・15：00 - 15：20 D5 Renderとは？

D5 Renderをまだご存じない方のために、ツールの基本的な機能や活用分野を簡単にご紹介します。

・15：20 - 16：10 D5 Render 3.0 新機能紹介＆注目の新機能

今回のアップデートの核心であるワークフローの強化について、以下の3つの側面から新機能や改善点をご紹介します。

-【レンダリング】: 正確な海の表現を可能にする「海洋」機能、ディスプレイスメントマップの強化など

-【AI】: プロット入力でより目的に近づけやすくなった「AI環境一致」機能、AIイメージ3Dなど

-【機能面】: 3Dガウスの取り込みサポート、HDRI解像度コントロール、そしてPro版で解禁された「ルームツアー機能」と「Cesium連携機能」

ディスプレイスメントマップの強化AIシーンマッチ

・16：10 - 16：30 質疑応答

皆様からのご質問にお答えします。

※時間は変動する場合がございます。ご了承ください。

■ゲスト

久坂和之 氏

久坂和之建築設計事務所 | 代表

建築設計事務所を運営し、各種設計業務に携わる傍ら、D5 Render を活用した建築ビジュアライゼーションを多数手掛けています。

また、設計やCG制作にとどまらず、ビジュアライゼーション講習を通じたCG技術の向上サポートや、建設会社向けのビジュアライゼーション環境構築・コンサルティングも行っています。

CGに関する情報は、Instagram で発信中です。



Instagram：https://www.instagram.com/cg_saka?igsh=MXhhNTBrZTh2bGx2aw==

Webサイト：https://www.kusakanchi.com/

村田智洋 氏

株式会社ボーンデジタル | テクニカルサポート

前職では映像制作に従事。現在はボーンデジタルのサポートチームにて各ソフトウェアの技術サポートや導入支援を行う。

トレーニングも多数開催、受講者より分かりやすいと好評。

現在は建築・設計・製造・アパレル業界向けのビジュアライズに注力。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/211_1_41e64e797d279c2a545744110139d258.jpg?v=202601201021 ]詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/d5-render-3-0-updates/

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp