「歯周病」を防ぎ、全身の健康を守る新習慣！日本調剤、プライベートブランドから薬用歯磨き粉を新発売

全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社（本社所在地：東京都港区芝、代表取締役社長：小城 和紀、以下「日本調剤」）は、プライベートブランドの新商品として、薬用歯磨き粉「トゥースプロテクトPRO『天蜂』」を2026年1月20日より「日本調剤オンラインストア」で、2月2日より日本調剤の店舗で販売いたします。本製品にはプロポリス※1やヒノキチオールといった希少な成分を配合しており、毎日のブラッシングを通じて、「歯周病※2を防ぎながら全身の健康を育む新習慣」を提案いたします。

開発背景～「歯周病」から全身の健康を守り、健康寿命を延ばすために～

「歯周病」は、歯の周囲に付着した歯垢（プラーク）の中の細菌が歯茎に炎症を引き起こし、進行すると歯を支える骨が溶けてしまう病気です。むし歯と並び、歯を失う二大原因のうちの一つ※3であり、糖尿病や脳梗塞、心疾患など全身疾患との関連も報告されています※4。厚生労働省の調査では、歯周病の初期症状とされる「歯茎からの出血」がある人は、20歳から84歳の約4～5割、「4mm以上の歯周ポケット」を有している人は、55歳以上の約5～6割に達しており※5、まさに「国民病」とも呼べる病気です。

また、歯周病による歯茎の炎症や歯の喪失は、口腔機能の衰え（オーラルフレイル）を招きます。オーラルフレイルは、全身の虚弱（フレイル）や生活習慣病の発症・重症化のリスクが高める※6ため、健康寿命を延ばすには、日々の口腔ケアによる歯周病予防が不可欠です。

日本調剤はこうした健康課題に応えるべく、高い殺菌力と植物由来の優しさを両立した薬用歯磨き粉「トゥースプロテクトPRO『天蜂』」を開発しました。

「トゥースプロテクトPRO『天蜂』」 2つの特長

1. ダブルの殺菌成分で歯周病・口臭をブロック！

殺菌成分イソプロピルメチルフェノールとヒノキチオールのダブル配合により、歯周病の原因菌を殺菌。気になる口臭も元から防ぎ、お口の健康環境を維持します。

2. プロポリスと6つの天然植物由来成分をぜいたくに配合

ミツバチが巣を守るために作る天然の防御成分「プロポリス」に加え、厳選された6つの天然植物由来成分を配合。医薬部外品として確かな効果を発揮しながら、毎日使い続けたくなる心地よい使用感を実現しました。

開発者コメント（薬剤本部ヘルスケア推進部長 佐々木康秀）

「お口の健康は全身の健康の入り口」といわれます。オーラルフレイルを予防し、生涯自分の歯で食事を楽しむためには、積極的な口腔ケアが重要です。

本製品では、天然由来の成分を活かしつつ、優れた殺菌効果を持つ薬用処方を採用しています。日々の歯周病予防を通じて、全身の健康を見直すきっかけにお役立てください。

※1 歯肉炎・歯周炎を指す

※2 プロポリス（賦形剤）

※3 厚生労働省.“歯の喪失の原因”.e-ヘルスネット. https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/teeth/h-04-002（閲覧日：2026年1月8日）

※4 厚生労働省.“歯周病検診マニュアル 2023”.

※5 厚生労働省.“令和6年歯科疾患実態調査”.

※6 厚生労働省.“口腔機能の健康への影響”.e-ヘルスネット. https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/teeth/h-08-001（閲覧日：2026年1月8日）

商品概要

商品名称：トゥースプロテクトPRO「天蜂」

分類：薬用歯みがき類（医薬部外品）

効果・効能：歯周炎（歯槽膿漏）の予防､歯肉炎の予防、口臭の防止、むし歯の発生及び進行の予防、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする

内容量：80g

希望小売価格：1,760円（税込）

