【会員限定】最大90％OFF！1月20日（月）より「60%」にて「会員限定OUTLET」を開催

株式会社シックスティーパーセント

アジアのブランドだけを集めたファッション通販サイト「60%（シックスティーパーセント）」は、会員限定のスペシャル企画として、「会員限定 OUTLET」を2026年1月20日（月）12:00より開催いたします。





本企画では、60%の会員を対象に、全体からさらに12％OFFとなる会員限定割引を実施。加えて、参加ブランドによっては最大90％OFFとなる大規模なブランドセールも同時開催いたします。



Z世代を中心に支持を集める「60%」ならではの、韓国をはじめとしたアジア各国の人気ブランドが集結。過去シーズンのアーカイブアイテムから、今すぐ使えるアイテムまで、会員のみがアクセスできる特別価格で提供します。



通常セールではなかなか実現しない大幅ディスカウントや、数量限定の注目アイテムが揃う本企画は、ファッション感度の高いユーザーにとって見逃せない内容となっています。まだ会員登録をしていない方も、登録後すぐに参加可能です。




参加ブランド：Heisan

参加ブランド：1989standard

参加ブランド：RANDOMOFF

参加ブランド：Kleesier


■ 企画内容
・会員限定 12％OFF
・ブランドセール 最大90％OFF



■ 期間
2026年1月20日（月）12:00 ～ 2月1日（日）23:59



■サイトページ


https://www.sixty-percent.com/plans/202601-member-outlet_elp(https://www.sixty-percent.com/plans/202601-member-outlet_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)



■ 株式会社シックスティーパーセント


2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点


会社名　：株式会社シックスティーパーセント


代表者　：代表取締役　真部大河


所在地　：東京都渋谷区恵比寿西1-33-15


設立　　：2018年7月


HP　　：https://corp.sixtypercent.com/



【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】


・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント　広報担当


・E-Mail ：press@sixty-percent.com



■ 60%


「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。



