【会員限定】最大90％OFF！1月20日（月）より「60%」にて「会員限定OUTLET」を開催

アジアのブランドだけを集めたファッション通販サイト「60%（シックスティーパーセント）」は、会員限定のスペシャル企画として、「会員限定 OUTLET」を2026年1月20日（月）12:00より開催いたします。

本企画では、60%の会員を対象に、全体からさらに12％OFFとなる会員限定割引を実施。加えて、参加ブランドによっては最大90％OFFとなる大規模なブランドセールも同時開催いたします。

Z世代を中心に支持を集める「60%」ならではの、韓国をはじめとしたアジア各国の人気ブランドが集結。過去シーズンのアーカイブアイテムから、今すぐ使えるアイテムまで、会員のみがアクセスできる特別価格で提供します。

通常セールではなかなか実現しない大幅ディスカウントや、数量限定の注目アイテムが揃う本企画は、ファッション感度の高いユーザーにとって見逃せない内容となっています。まだ会員登録をしていない方も、登録後すぐに参加可能です。

参加ブランド：Heisan参加ブランド：1989standard参加ブランド：RANDOMOFF参加ブランド：Kleesier

■ 企画内容

・会員限定 12％OFF

・ブランドセール 最大90％OFF

■ 期間

2026年1月20日（月）12:00 ～ 2月1日（日）23:59

■サイトページ

https://www.sixty-percent.com/plans/202601-member-outlet_elp(https://www.sixty-percent.com/plans/202601-member-outlet_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-33-15

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

