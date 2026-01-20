【九州の宿泊事業者様へ】2026年4月に特定技能「宿泊」で入社を目指す留学生とのオンライン選考会を2月7日に開催。出展企業3社を限定募集。

一般社団法人YOU MAKE IT

一般社団法人YOU MAKE IT（本社：福岡市、代表理事：楳木健司）は、2026年2月7日(土)、特定技能「宿泊」での入社を目指す留学生と九州圏内のホテル・旅館を繋ぐオンライン選考会を開催いたします。

「採用してもすぐに辞めてしまう」「現場とのミスマッチが不安」――そんな宿泊業界の課題に対し、私たちは「人数を集める」のではなく、一人ひとりの個性や意欲を把握した「納得感のある採用」を提案します。入社後もご要望に応じて、登録支援機関として継続サポートを行う、伴走型の採用イベントです。

本選考会は、日常的に留学生の就労・生活支援を行う非営利団体が主催する採用イベントです。

私たちは、「紹介して終わり」ではなく、日々の相談・進路支援・定着支援を通じて関係性を築いてきた留学生のみをおつなぎします。

「人数よりも、納得感のある採用をしたい」

そんな企業様にこそご参加いただきたい選考会です。

■ 今回の選考会について

本選考会は、2026年春入社を目指す、特定技能〈宿泊〉合格者・受験済の留学生とオンラインで直接お会いいただける機会です。

・出展料無料

・Zoom開催

・会社説明＋選考まで対応

・定員3社（先着順）

また、採用が決まった場合も、入社に至るまで、そして入社後も必要に応じた支援（登録支援機関）を継続します。

■ 「人数を集める採用」から「関係性を育てる採用」へ

「誰でもいいから採る」採用は、結果的に現場の負担を増やしてしまうこともあります。

・現場に合う人材と出会いたい

・長く働いてくれる人を迎えたい

・採用後も相談できるパートナーがほしい

そんな思いをお持ちの宿泊事業者様に、ぜひご参加いただきたい選考会です。

■ 開催概要（日程・対象・出展料）

・日程：2026年2月7日(土) 10:00～13:00のうち1時間

・会場（実施方法）：Zoom開催

・対象：九州圏内のホテル・旅館で特定技能「宿泊」の採用予定がある企業様

・出展料：無料（入社に至った場合に、成果報酬を承ります）

⬛︎ 資料請求・出展お申し込み

下記フォームよりお申し込みください。所要時間5分程度。

2営業日以内にご連絡いたします。

申込期限：1月31日(土)

資料請求・出展お申し込みフォーム(https://forms.gle/zjKSEiScXa1AsuZB6)

一般社団法人YOU MAKE IT

[ 団体情報 ]

名称：一般社団法人YOU MAKE IT

設立：2020年4月24日

代表理事：楳木健司（うめきけんじ）

所在地：福岡県福岡市博多区上川端町9-35冷泉荘A21

企業HP：https://youmakeit.jp



[ 取材に関するお問い合わせ先 ]

一般社団法人YOU MAKE IT 事務局

E-mail：jimukyoku@youmakeit.jp