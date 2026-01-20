令和7年内閣府事業「つながりサポータ養成講座in新潟」開催～ゆるやかにつながるだけで心が軽くなる～

株式会社NSGホールディングス【参考】参加者に配布予定の講座受講証

ＮＳＧグループの社会福祉法人愛宕福祉会（法人本部：新潟市東区、理事長：石崎昂一）は、2026年2月11日、21日、23日に対面にて「つながりサポータ養成講座」を開催いたします。この講座は内閣府が所管する孤独・孤立対策推進のための事業の一環です。株式会社野村総合研究所が内閣府より受託し、全国で50か所の開催を進める中で当法人が新潟県下越エリアで、本講座の実施団体として手上げし、実施させて頂くことなりました。

孤独・孤立対策推進法では、『孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会』『相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会を目指すこと』とされています。本講座はこの実現のために『つながりサポーター』という孤独孤立の知識を深めた人材を養成することを目的としています。専門職などの条件なく、どなたでも安心して参加できる講座となっております。また、参加費用は無料です。

【イベント申込ページ】https://forms.gle/sPZ9usYujEjm4KrE6

身の回り人に関心をもち、できる範囲で困っている人をサポートする人材の養成

社会福祉法人愛宕福祉会は、新潟県新潟市、新発田市、村上市、胎内市、佐渡市、燕市、東京都板橋区、武蔵野市、国分寺市、千葉県市川市で児童、障がい、高齢の各種福祉事業を行っています。事業を展開する中で、家族構成の変化に伴い、孤独・孤立の課題に直面しているケースに向き合うことがあります。こうした社会変化を踏まえて、当法人では内閣府が進める孤独・孤立対策推進のための官民連携プラットフォームに参加しておりました。そうした中で、当法人でも孤独・孤立についての理解・意識や気運を社会全体で高めていくための活動を積極的に進めて参ります。

社会構造の変化や新型コロナウイルス感染症流行期でのソーシャルディスタンスの影響などにより、家族や地域、職場や学校などにおける人と人のつながりが希薄になってきていると言われており、孤独・孤立の問題が深刻化している現状にあります。

内閣府では孤独・孤立についての理解・意識や気運を社会全体で高めていくため、孤独・孤立の問題について知識を身につけ、身の回りの人に関心をもち、できる範囲で困っている人をサポートする「つながりサポーター」の養成に必要な取組を進めています。

つながりサポーター養成講座は、専門家や支援人材の育成を目的とする講座ではなく、日常の何気ない場面での気づきや声がけ等の意識づけを促し、声を上げやすい社会環境づくりをしていくための普及・啓発を主たる目的としています。そのため、普段から福祉に携わっている方だけではなく、専門的知識をもたない方々も幅広く受講の対象としているため、どなたでも受講いただくことができます。

「つながりサポータ養成講座」について

【開催概要】

イベント名：「つながりサポータ養成講座」

開催日時：１.2026年2月11日水曜日 14:00～15:30

２.2026年2月21日土曜日 14:00～15:30

３.2026年２月23日月曜日 14:00～15:30

開催形式：対面実施

開催会場：１.養護老人ホームあやめ寮 新発田市豊町3丁目10番3号 駐車場あり

２.社会福祉法人愛宕福祉会ドリーム研修センター 新潟市北区松潟1490番地2 駐車場あり

３.社会福祉法人愛宕福祉会法人本部研修センター 新潟市東区大山2-13-34 駐車場あり

参加対象：孤独・孤立に関心のある県民、過去につながりサポーター養成講座を受講したことがない方

参加費：無料（事前申し込み制）

定員：各回30名程度（先着順）

主催：社会福祉法人愛宕福祉会

後援：新潟県、新潟市、新発田市、新潟市社会福祉協議会、新発田市社会福祉協議会、新潟日報社

【講座内容】

◎つながりサポーター養成講座テキスト（当日配布）を使用した講義

◎質疑応答

◎つながりサポーター認定証の授与

【お申し込み方法】

1 参加申込書より必要事項を記入しお申し込みください。

◎FAXの場合：０２５-３８４-８７７４

◎申込みフォーム

※いずれの方法でもお申込み完了後、受付完了のご連絡をいたします。

※定員になり次第、受付を締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。

各開催会場について

社会福祉法人愛宕福祉会について

『利用者一人ひとりのかけがえのない笑顔と思いを大切に、安心した生活が送れるよう支援を行い、家族・地域の方々から信頼される社会福祉法人を目指します。』を基本理念に児童、障がい、高齢の各種福祉事業を運営しています。

【法人概要】

法人名：社会福祉法人愛宕福祉会

法人本部所在地：新潟市東区大山二丁目13番34号TEL.025-384-8567 FAX.025-384-8774

法人代表者：理事長 石崎 昂一（イシザキ コウイチ）

設立： 1998年7月

職員数：1,602名（2024年6月1日現在）

事業内容： 第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、公益を目的とする事業、収益を目的とする事業

HP：https://www.atago.or.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/