TeamSparta、日本マイクロソフトの「Code; Without Barriers in Japan (CWBJ)」の公式パートナーに認定

株式会社TeamSparta

株式会社TeamSparta（住所：東京都千代田区）は、2025年12月、日本マイクロソフト株式会社が提供するデジタルスキル育成プログラム 「Code; Without Barriers in Japan（CWBJ）」 の公式パートナーとして認定されたことをお知らせいたします。日本マイクロソフトとの協働を通じて、CWBJ の修了生に対し就業機会の紹介および提供支援を行い、日本におけるデジタル人材の活躍機会をさらに拡大していきます。

■「Code; Without Barriers in Japan (CWBJ)」とは

「Code; Without Barriers in Japan (CWBJ)」は、日本マイクロソフトが主導するデジタルスキル育成プログラムで、クラウド・AI・デジタルテクノロジー分野におけるジェンダーギャップや学習の障壁を解消し、多様なバックグラウンドを持つ人材にスキル習得機会を提供することを目的としています。プログラムではオンライン学習やトレーニング、コミュニティ参加およびメンター支援などが用意され、国内で多くの受講者が生成AI・IT技術を学んでいます。

- HP : https://www.microsoft.com/ja-jp/codewithoutbarriers/

TeamSparta はこの取り組みに賛同し、CWBJ を通じて高度なスキルを身につけた人材との接点を強化することで、学習成果を実際のキャリア機会へつなげる支援を提供してまいります。

■ 本協働の内容と意義

本協働により、TeamSparta は 「Code; Without Barriers in Japan（CWBJ）」修了生に対し、同社が展開するDX・生成AI研修における メンター、講師、学習サポート人材としての就業機会を中心に紹介・提案してまいります。

CWBJ を通じて高度なデジタルスキルや生成AI活用スキルを身につけた修了生が、「学ぶ側」から「教える側・支える側」へとステップアップし、次の学習者の成長と実務課題の解決を支援する立場として活躍できる機会を創出することを目的としています。

具体的には、

- 生成AI・DX研修における プロジェクトメンター- オンライン／ハイブリッド形式の 研修講師・アシスタント講師- 受講者の学習進捗を支援する ラーニングサポート人材

などのポジションを想定し、CWBJ 修了生のスキル・経験に応じた就業機会を提供していきます。

本取り組みは、デジタル人材の継続的な活躍機会を創出すると同時に、そのスキルが本当に必要な場所で発揮されることで日本のDX推進をより加速させるものであり、CWBJ の理念である「学びの障壁を越え、その先のキャリアへつなげる」取り組みにも深く合致しています。

■ 関係者コメント

日本マイクロソフト株式会社

ご担当者 河村 明子 様 コメント

「TeamSparta様が『Code; Without Barriers in Japan』のパートナーとして参画いただくことを、大変心強く感じております。

CWBJは、デジタルスキルの習得だけでなく、その先のキャリアや社会での活躍につなげることを重要な目的としています。

今回の協働により、修了生の皆さまが、教育・育成の現場で経験を積みながら活躍の幅を広げていくことを期待するとともに、多様な人材が継続的に成長できる環境づくりを共に推進していければと考えております。」

株式会社TeamSparta

カントリーマネージャー 小荒田 倫人 コメント

「この度、日本マイクロソフト様の『Code; Without Barriers in Japan（CWBJ）』のパートナーとしてご一緒できることを、大変光栄に思っております。

TeamSpartaはこれまで、“学んで終わり”ではなく、学んだスキルが本当に必要な場所で発揮されることを重視してきました。

本協働を通じて、CWBJ修了生の皆さまが、メンターや講師として多くのお客様の課題解決を支援する機会を創出し、学びが社会的価値を生み出すパイプラインづくりに貢献していきたいと考えています。」

■ 日本マイクロソフト株式会社について

日本マイクロソフト株式会社は、米国 Microsoft Corporation の日本法人として、クラウド、AI、ソフトウェア、デバイス、セキュリティなど幅広いテクノロジーを通じて、日本の企業・行政・教育機関のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。

「地球上のすべての人々と組織が、より多くを達成できるようにする」というミッションのもと、先進的なテクノロジー提供にとどまらず、人材育成・多様性推進・社会課題解決に向けた取り組みにも積極的に取り組んでいます。

その一環として展開されている「Code; Without Barriers in Japan（CWBJ）」は、デジタルスキル習得における障壁を取り除き、多様な人材がIT・AI分野で活躍できる環境を創出することを目的としたプログラムです。日本マイクロソフトは、教育・企業・パートナーとの協働を通じて、学びからキャリア、そして社会での活躍へとつながる持続的なエコシステムの構築を推進しています。

HP : https://www.microsoft.com/

※ Microsoftは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ 株式会社TeamSpartaについて

TeamSpartaは、韓国No.1のIT教育スタートアップとして、DX、生成AI、ITリテラシーなど幅広い人材育成事業を展開しています。「スパルタ式」教育は「厳しい環境を強いる」という意味ではなく、「実践的で効果的なカリキュラムと熱いフォローで学習者を力強く支援すること」を意味しています。

日本ではNEC、オムロン、セブン銀行など多数の企業へ伴走型DX研修を提供し、社内業務効率化プロジェクトの成功を支援しています。

Email：info.jp@teamsparta.co

HP：https://www.sparta.co.jp/