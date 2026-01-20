【参加者募集】子育てや授乳支援に役立つコミュニケーションスキル講座を3月に開催【オンライン】

NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本

NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本（所在地: 大阪府四條畷市、代表理事: 飯村ひとみ）は、母乳育児支援に役立つ「コミュニケーションスキル講座（CST）」をオンラインで開催いたします。このプログラムは子育てや、授乳支援に役立つコミュニケーションスキルを系統立てて学べます。





【プログラムの概要】当講座では、傾聴や共感、オープンクエスチョンの技法、押し付けにならない情報提供といったスキルを体験を通じて磨いていきます。妊娠・授乳・育児期の女性や、子どもとのコミュニケーションにおいて重要なこれらのスキルを、少人数制のロールプレイングによって実践的に学ぶことができます。CSTについて詳しくは下記URLをご覧ください。https://llljapan.org/cst/【日時】2026年3月18日(日)午前8:30～午後3:30

＊3講座すべてに参加できる方に限ります。

【対象】母乳育児支援のためのコミュニケーションスキルを実践的に学びたい方

【場所】オンライン

【募集人数】21人

【進行】CSTファシリテーター

【申込締切】2026年2月22日（日）（先着順、定員に達し次第締切）

【詳細・申込先】https://lll260308.peatix.com/

【受講料】18,000 円（領収書はpeatixから発行）

【参加者の声】

・話をきいてもらうこと、自分の感情を言葉にされることがこんなにも心地のよいものなんだと初めて知りました。

・全体の流れをステップを踏みながら一つずつ丁寧に、グループワークとレクチャーで進めてくださったことで、一つひとつを理解し実感しながら学ぶことができ、大変有意義でした。

・受容と共感が大切と分かっているのと、実際に使えるのはまた違うことがわかりました。

・ロールプレイで何度もやってみるのが大切であることがわかりました。

・対人援助職はこのような実践型のプログラムを必須科目にするべきでは？というくらい大切だと思います。

・ファシリテーターの方の受け応え自体が共感的で感情のフィードバックがあり、とても学びの多い講座でした。

【その他】

・IBLCE継続教育単位5L-CRRPs取得できます。

・職場などで6人以上の希望者があれば、個別に開催を企画することも可能です。

【NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本について】

私たちは、世界的な母乳育児支援団体の一員として、妊娠・授乳・育児中の女性を支える活動をしています。

【法人概要】

法人名：NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本

所在地：大阪府四條畷市

代表者：飯村ひとみ

設立：2016年9月（前身の任意団体は1992年10月）

URL：ラ・レーチェ・リーグ日本 https://llljapan.org/



LLL日本