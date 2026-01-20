ファン待望！小栗有以(AKB48)2026年4月始まりカレンダー発売決定！
カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橘 壮太郎）は、小栗有以2026年4月始まりカレンダー（壁掛け＆卓上）の発売決定をいたしました。2026年3月14日の発売に先駆け、本発表にあわせて、作品の世界観を象徴する先行ビジュアルを初公開いたします。
撮影／細居幸次郎
―― 小栗有以 × 細居幸次郎 ―― シンプルで、自然体。
今回のカレンダーは、小栗有以さんの1st写真集「君と出逢った日から」を撮影したカメラマン・細居幸次郎氏が担当。長年の信頼関係があるタッグだからこそ引き出せた、“今の小栗有以”がたっぷり詰まった一冊です。
クールでキメたビジュアルの印象も魅力的な小栗有以さんですが、本作ではそのイメージを少しだけリセット。
近所の公園を散歩したり、住宅街を歩いたり、商店の前でふと立ち止まったり──。
特別なことは何も起きない、でもどこか心がほっとする。そんな日常のワンシーンを、実際の時間の流れとともに切り取りました。ふと感じる誰かのやさしさや、ささやかなぬくもり。その一方で、都会で暮らす中で不意に訪れるさびしさや、少しの孤独感。相反する気持ちが自然に溶け合う瞬間を、できるだけ素朴に、できるだけ飾らずに表現しています。
早期予約特典
発売を記念して、fanmity限定で小栗有以さん本人の直筆サインが当たる、オリジナル特典付きカレンダーの予約・販売が決定しました！
【壁掛けカレンダー】
■fanmity限定特典
【抽選10名様限定】直筆サイン入りチェキ風カード（壁掛け限定絵柄）付きカレンダー
●予約期間：2026年1月20日（火）18：00～2026年1月31日（土）23：59
●詳細・予約
https://fanmity.com/products/26-4503f
※URLは1/20（火）18：00よりアクセスできるようになります。
※抽選に外れた方は、サインなしのチェキ風カード付きとなります。
※当選は発送をもってかえさせていただきます。
【卓上カレンダー】
■fanmity限定特典
【抽選10名様限定】直筆サイン入りチェキ風カード（卓上限定絵柄）付きカレンダー
●予約期間：2026年1月20日（火）18：00～2026年1月31日（土）23：59
●詳細・予約
https://fanmity.com/products/26-4504f
※URLは1/20（火）18：00よりアクセスできるようになります。
※抽選に外れた方は、サインなしのチェキ風カード付きとなります。
※当選は発送をもってかえさせていただきます。
他、各通販サイト限定特典付きも企画しておりますので、お楽しみに！
そのほかの展開もお楽しみに！
・各通販サイト限定特典も企画中
・発売記念【お渡し会イベント】開催予定！
詳細は決定次第、SNS等でお知らせいたします。
商品概要
■小栗有以 2026年4月始まり【壁掛け】カレンダー
・サイズ：51×36cm / ・ページ数：28ページ / ・価格：3,960円（税込）
・発売予定日：2026年3月14日（土）予定
■小栗有以 2026年4月始まり【卓上】カレンダー
・サイズ：A5 / ・ページ数：26ページ / ・価格：3,850円（税込）
・発売予定日：2026年3月14日（土）予定
株式会社ハゴロモについて
社名：株式会社ハゴロモ
本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8
代表取締役：橘 壮太郎
・アーティストカレンダーの企画・制作・販売
・キャラクターグッズの企画・制作・販売
・店舗資材の製造・管理・配送
・店舗セキュリティの提案・販売
・各種イベント企画
・書籍出版
設立：1967年（昭和42年)7月31日
【関連サイト】
■株式会社ハゴロモ
コーポレーションサイト《https://www.hagoromo.com/》
■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)
＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》