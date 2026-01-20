株式会社メドレー、次世代BIツール「Codatum」を医療機関向け経営ダッシュボードのPoCとして利用開始

株式会社CODATUM

株式会社CODATUM（本社：東京都、代表取締役：柴山 直樹）は、同社の提供する次世代BIツール「Codatum（コダタム）」が、医療ヘルスケア領域で事業を展開する株式会社メドレー（本社：東京都、代表取締役社長：瀧口 浩平、以下「メドレー」）に導入されたことをお知らせします。

メドレーは、「医療ヘルスケアの未来をつくる」をミッションに掲げ、テクノロジーを活用した事業を通じて「納得できる医療」の実現を目指しています。同社では、医療機関に対して提供する経営可視化・分析機能の強化を検討する中で、スモールスタートで検証可能なBIツールとしてCodatumを試験的に活用しています。

導入企業の概要

メドレーは、「医療ヘルスケアの未来をつくる」をミッションに掲げ、テクノロジーを活用した人材プラットフォーム事業や医療プラットフォーム事業を展開しています。クラウド診療支援システム「CLINICS」や病院向け電子カルテ「MALL」などを通じて、医療現場のデジタル化や患者の体験向上といった医療のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進しています。

導入の経緯

メドレーでは、プロダクト内におけるダッシュボード機能の実装方法について幅広く検討していました。

この課題に対し、Codatumの署名付き埋め込み機能(https://codatum.jp/embedded-analytics?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=medley_adoption_20260120)を活用することで、プロダクトで提供したいダッシュボードが構築可能であることが確認され、試験利用が決定しました。また、レポート機能を活用することで、まずは数社に対してスモールにダッシュボード提供を開始できる点も選定の決め手となりました。

今後は、社内分析用のBIとしても活用範囲を広げ、SQLやテーブル構造に詳しくないビジネスメンバーでも多角的な分析が行える環境を構築し、さらにNotebook機能を活用して分析知見の共有を促進するとともに、社内向けデータサービスへの埋め込みも進めデータ活用を加速させる予定です。

株式会社メドレー 医療プラットフォーム プラットフォーム開発室データ戦略グループ 安東 周平氏のコメント

医療機関向けの経営ダッシュボードの再構築の検証にあたり、まずはスモールスタートで試験的にCodatumを活用しています。

Codatumは、直感的なNotebookや豊富な可視化機能によってデータ探索や分析が行いやすく、データアナリストが柔軟にダッシュボードを設計できる点が魅力です。また、工数をかけずにダッシュボードを構築・共有できる点も、今回のPoCにおける評価ポイントでした。こうした機能性を活かしつつ、医療機関の経営可視化・分析ニーズに合致するかを段階的に検証していきたいと考えています。



Codatumはこれからもプロダクトの提供を通じ、顧客データの可能性を引き出し、真のデータドリブン経営を引き続き支援してまいります。

次世代BIツール「Codatum」について

Codatumは、AIとNotebookを活用し、チーム全員がデータを自在に扱える次世代のBIツールです。AI・SQL・ノーコードを組み合わせることで誰でも高度な分析を高速に行え、そのまま分析結果を共有・活用できる「オールインワン・データワークスペース」を提供します。

直感的なNotebookで、SQLの結果を瞬時に表示し、分析の過程とコンテキストをまとめて管理できます。また、AIに自然言語で問いかけるだけで、誰でも高度で自由度の高い分析が可能に。高度なビジュアライゼーション機能や柔軟な権限管理も備えており、データをビジネスの戦略的資産へと変換することを目指しています。

株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

