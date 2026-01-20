《BONTEMPS》バレンタイン気分が高まるチョコ尽くしの限定ドーナツが登場!
韓国式ねじりドーナツ(クァベギ)の人気ブランド『BONTEMPS(ボンタン)』から、チョコレートをたっぷり使用したバレンタイン限定ドーナツが1/24(土)登場。ホワイトチョコとミルクチョコに、ほろ苦いコーヒークリームを合わせた“大人かわいい”一品は、見た目も味も楽しめるバレンタインスイーツです。
Valentine Chocolate
BONTEMPSから期間限定で登場するバレンタインドーナツは、ホワイトチョコレートでコーティングしたドーナツ生地に、ミルクチョコレートでデザインをプラス。さらに、エスプレッソを使ったコーヒークリームをたっぷりとのせ、削ったチョコレートと板チョコをトッピングしました。ホワイトチョコとミルクチョコの甘さに、コーヒークリームのほろ苦さがアクセント。甘すぎず、最後まで楽しめる“大人かわいい”チョコレートドーナツに仕上げています。
豪快にのせた板チョコのザクザク感も楽しめる、チョコレート好きにはたまらない一品。写真を撮りたくなるビジュアルで、SNS映えも間違いなしです。
自分へのご褒美にはもちろん、バレンタインのちょっとしたプレゼントにもおすすめ。
この季節だけのBONTEMPSのバレンタインドーナツを、ぜひお楽しみください。
BONTEMPS
2023年12月に日本初上陸した韓国コーヒー&ドーナツチェーン店。日本上陸からわずか1年6カ月で10店舗を展開。2025年4月には九州初出店となる北九州市店で150人も並ぶ行列を生み出し、勢いそのままに熊本でもオープン、連日売り切れのBONTEMPS旋風を巻き起こしています。
SNS映えだけでなく、本場韓国のドーナツ(クァベギ）を各店内にて毎朝手作りで製造しています。
熊本上通店オープン時の様子
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QFs7vDczS4Q ]
■ドーナツ
ソルティッドキャラメル
アーモンドチョコ
ピスタチオ
コーンクリーム
ジャガイモなどの素材本来の甘さを活かし、生地には砂糖を使用していません。さらに、外はサクッと中はふんわりと、安心して食べやすいドーナツ(クァべギ)に仕上げています。
定番15種類に加え、期間限定商品を含めると常時20種類近くを販売。すべて当日製造・当日完売にこだわり、最高の品質をお届けしています。
■ドリンク
塩クリームアメリカーノ
ボンタンクリームコーヒー
アールグレイレモネード
ミスカル
日本では「BONTEMPS」でしか飲むことのできない塩クリームアメリカーノやボンタンクリームコーヒーなど、韓国の人気商品をそのまま販売。韓国ならではの発想でアレンジされたドリンクを飲めば、韓国の今を感じていただけます。
▼BONTEMPS アメリカ村本店
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-15 ／ 06-6732-8145
10:00～21:00(L.O.20:00) ／ 不定休
▼BONTEMPS 東京原宿店
東京都渋谷区神宮前1-9-30 ／ 03-6447-1586
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 伊勢店
三重県伊勢市黒瀬町159-6 ／ 0596-65-7527
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 宇都宮店
栃木県宇都宮市伝馬町2-23 ／ 028-611-1855
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS リバーウォーク北九州店
福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州 1F ／ 093-600-2246
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 熊本上通店
熊本県熊本市中央区上通町2-6 ／ 070-5810-4790
10:00～22:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 横浜石川町店
神奈川県横浜市中区石川町1-1 カーサ元町105号 ／ 045-900-8744
10:00～20:00(L.O.19:00) ／ 不定休
▼BONTEMPS 札幌店
北海道札幌市北区北二十二条西4-2-18 ／ 011-600-1815
11:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 玉造店
大阪府大阪市天王寺区空堀町4-17 ／ 06-7777-7058
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 松山店
愛媛県松山市束本1-125-1 ／ 089-945-5110
10:00～19:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 尼崎店
兵庫県尼崎市東園田町3-33-7 ／ 06-7777-7640
10:00～20:00 ／水曜日
会社概要
＜運営会社＞
社 名 ：ワンズトライン株式会社
設 立 ：2017年4月
資本金 ：1,000万円
代表者 ：代表取締役 山内 仁
事業内容：飲食店経営
飲食店業の運営受託
飲食店業のコンサルティング業務
フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集
所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号
ＵＲＬ ：https://www.onestryin.com/
■BONTEMPS(ボンタン)
公式サイト：https://www.bontemps-seoul.com/ja
アメリカ村本店 Instagram：@bontemps.japan(https://www.instagram.com/bontemps.japan/)
