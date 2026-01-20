「豊田通商システムズ×クリエイター」プロモーション 第2段 公開
豊田通商システムズ株式会社
豊田通商システムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：渡辺 廣利、以下TTS）は、進気鋭のクリエイターを起用したプロモーションシリーズの第2弾を展開開始しました。
今回は、”無駄づくり”を活動の中心に据え、YouTubeをはじめとするSNSで数多くの作品を発表している藤原麻里菜さんとのコラボCMをTVer中心に放映しています。
藤原さんの提唱する”無駄づくり”は役に立たないことに新たな価値を見出す挑戦です。創造力によって、無駄な時間を価値ある時間へと変えていきます。
TTSの電子税額通知配付サービスも、時間と労力のかかる税額通知の配付を電子化することで、業務に携わる方々の時間をより価値ある時間に変えることができます。
電子税額通知配付サービスを活用して生み出した時間は、貴社の新たな価値創造への挑戦を後押しします。
本シリーズでは、当社のスローガンである『元気に面白く価値創造』に共鳴したクリエイターの方々を起用し、私たちがお客様に新たな付加価値を提供する姿勢を体現したストーリーを公開していきます。
当社サービス及び、本プロモーションの詳細は下記リンクからご覧いただけます。
TTSは価値創造に向き合うクリエイターを応援していきます。
＜「豊田通商システムズ×クリエイター」プロモーション 紹介ページ＞
https://ems.ttsystems.com/creator/
＜CM動画(当社YouTubeチャンネル)＞
https://www.youtube.com/watch?v=fu0o-dh5itE
＜『電子税額通知配付サービス』サービス紹介ページ＞
https://zeigaku.ttsystems.com/
【豊田通商システムズ株式会社 会社概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/164887/table/11_1_b81e21d1996f9a8a86f051ccdb8ead9b.jpg?v=202601201151 ]
お問い合わせはコチラのURL(https://ems.ttsystems.com/contact/)よりお願いいたします