IHIと愛知川沿岸土地改良区が「第9回インフラメンテナンス大賞」の特別賞を受賞

株式会社IHI

このたび、IHIが愛知(えち)川沿岸土地改良区（所在地：滋賀県東近江市 理事長：小椋 正清）と取り組んだ「データを根拠とした農業用水の水管理への挑戦」の取り組みが、第9回インフラメンテナンス大賞の特別賞を受賞しました。

インフラメンテナンス大賞は、農林水産省ほか7省が表彰するもので、国内のインフラメンテナンスでの優れた取り組みや技術開発を広く紹介し、関連する事業者・団体・研究者等の取り組み促進やメンテナンス産業の活性化、理念の普及を図ることを目的としています。

■取り組み概要

愛知川沿岸土地改良区では約6,800haの水田への用水供給を行っており、4名の職員が約400箇所の分水工（*1）の調整を担っています。従来は職員の経験や勘に頼った運用が中心で、職員間での操作判断基準の統一や定量的な管理が課題となっていました。

この課題に対し、愛知川沿岸土地改良区ではデータを根拠とした水管理への移行を目指し、2024年7月にIHIの「配水支援ツール」が導入されました。分水工ごとの基準水位や流量管理目標値の設定、支線単位での配水の過不足状況の「見える化」により、水管理の高度化と効率化が実現しました。

愛知分水工

■受賞理由

「配水支援ツール」の導入による支線水路の分水工流量の「見える化」や、データに基づく水管理の実施によって、適切な用水供給の実現、管理労力の削減、農家からの送水依頼の減少など、顕著な効果が認められた点が高く評価されました。

■取り組みの成果

本取り組みの結果、配水管理の効率化に関連する以下の数値が向上しました。

・管理目標値どおりに水を供給できた割合が17％向上

・土地改良区の管理担当職員の自動車運転距離が19％削減

・農家からの送水依頼が39％減少

（2024年7月 対前年同月比実績値）

■愛知川沿岸土地改良区 小椋理事長のコメント

このたびは、特別賞(農林水産省)という名誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。愛知川沿岸土地改良区では、従来の経験則や人為的判断に依存した送水管理から、「分水工カルテ(*2)」や「配水支援ツール」等を活用したデータ管理への移行に取り組みました。今回、データ活用のための技術支援及びご協力をいただいたIHIグループならびに関係者の皆様には心より感謝申し上げます。本受賞を励みとして、今後もデジタル技術を活用しながら、より精度の高い配水計画と安定供給に努めてまいります。

■配水支援ツールについて

配水支援ツールは、以下3つの機能で農地における水配分の最適化をサポートします。

１. 必要水量・供給水量の反映

２. 配水の過不足状況の「見える化」

３. 配水計画の最適化

配水支援ツール上の画面イメージ

今後も、IHIは農業地域における水管理の効率化に貢献するソリューションの開発を推進してまいります。

(*1) 用水路の水を複数の水路に分ける施設で、バルブや水門の開閉により水量を調節できるものもある。

(*2) 愛知川沿岸土地改良区が管理する分水工について、用水時期ごとの必要水量等を示した資料。

■関連リンク

IHI配水支援ツール紹介ページ

https://www.ihi.co.jp/haisui-shien/