【ダイヘン】建築鉄骨・造船業界が抱える厚板溶接の課題を一挙に解決／溶接機「Welbee The Short Arc 500」市場投入

株式会社ダイヘンは、建築鉄骨・造船などの生産現場に最適な厚板向け溶接機「Welbee The Short Arc 500」（以下、本製品）を市場投入いたします。業界最高クラスの溶接品質と新搭載の機能により、労働力不足解消や後継者育成支援、環境配慮など生産現場が抱える課題の解決に貢献します。

■開発の背景

▲Welbee The Short Arc 500

需要が増加傾向にある建築鉄骨・造船業界の生産現場は、社会インフラを支える事業として常に高い品質が求められていますが、慢性的な労働力不足や熟練工の高齢化に伴う後継者・技能継承問題など数多くの課題を抱えています。同業界ではいかに品質や生産性を向上するかが重要な課題であり、誰でも簡単に高品質・高効率な溶接ができる厚板向け溶接機のニーズが高まっています。

この厚板向け溶接機の市場では、使用環境や用途毎に様々な機種が存在します。例えば、工場内での自動化設備連携に伴う連続稼働能力を有する機種、溶接不良の補修用途に適した機種、屋外現場での防塵・防滴性や移動時の可搬性に長けた機種、高所作業時のケーブル延長が可能な機種など、それぞれの状況に応じて複数の機種を使い分ける必要がありました。

そこで当社は、従来25機種あった厚板向け溶接機をお客様が機種選定で迷うことのない2機種に絞り、すべての溶接現場に欠かせない要素を集約した「溶接機の決定版」として本製品を開発しました。本製品の市場投入により、溶接品質の脱技能化、省エネ性能による環境負荷低減等に加え、これまで複数機種をご購入いただいていたお客様の投資抑制にも寄与します。

■製品の特長

１．業界最高クラスの溶接品質

・新溶接モード「P-GMA」搭載。

・複数回に分けて溶接を行う厚板溶接（多層溶接）で最も困難な

初層の深い溶け込みを実現し、継手全体の強度を確保。

▲新溶接モードによる深い溶け込み

２．耐久性・メンテナンス性

・精密部品箇所と冷却エリアを分離する当社独自のサイドフロー構造を採用。

・溶接機内部への粉塵の侵入を防止し、プリント板や主回路の故障を予防。

・既設の自動化設備との連携に伴う連続稼働（長時間にわたる溶接）を難なくこなす、

水冷仕様の新型ワイヤ送給装置と新型溶接トーチをご用意。（オプション）

・日常のメンテナンス（清掃）は溶接機正面の通気口から圧縮空気を送り込むだけで完了。

・安心してお使いいただける溶接電源3年保証付き。

３．誰でも簡単に高品質・高効率な溶接ができる各種サポート機能

・直感的な操作が可能なLCDパネルを採用。

・日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応。

・板厚と継手形状を選択するだけで最適溶接条件を自動設定する「溶接ガイド」を標準搭載。

・知りたい情報や作業中のトラブルをQ&A形式でサポートする「溶接アドバイザー機能」を

標準搭載。最適な方法や調整項目を溶接機から提案。

４．省エネ性能

・当社従来製品比（サイリスタ機）でCO2排出量と消費電力を最大20％削減。

・電気料金削減と脱炭素化に貢献。

５．1台4役の多機能溶接機

・1台で「直流溶接」「直流ガウジング」「手溶接」「セルフシールド溶接」に対応可能。

・様々なシーンに活用でき、省スペース化・作業効率向上・投資抑制に貢献。

■屋外の溶接作業に最適なモデルもラインアップ

「Welbee The Short Arc 500 -Field Edition-」

・風雨に強い防水性等級IP23Sの筐体。メッキ鋼

板採用により塩害にも強い高耐久構造。

・小型・軽量設計により移動を伴う屋外での溶接

作業性が向上（従来サイリスタ機比で体積

約50％、質量約60％削減）。

・パワーケーブル延長時の電圧降下自動補正機能

を標準搭載（往復最大100mまで対応）。

誰でも安定した溶接ビードを実現。

■本製品の販売について

▲Welbee The Short Arc 500 -Field Edition-

・販売開始日 2026年1月20日

・メーカ希望価格（税抜、半自動仕様一式※）

「Welbee The Short Arc 500」 1,685,000円

「Welbee The Short Arc 500 -Field Edition-」 1,386,000円

※溶接電源、ワイヤ送給装置・溶接トーチ（空冷仕様）、ガス流量調整器、

ケーブル・ホース類 一式

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ダイヘン 溶接・接合事業部 TEL：0120-856-036

